Ook Uithoorn bezorgd over Schiphol-experiment met spreiding vliegtuigoverlast

De gemeente Uithoorn wil voorkomen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een experiment doorzet om vliegtuigherrie anders te spreiden. Het gemeentebestuur verwacht door de proef meer lawaai van vliegverkeer dat vertrekt en landt op de Aalsmeerbaan. Het ministerie wil met het experiment onderzoeken of de overlast verminderd kan worden, zonder dat het economisch belang van Schiphol wordt geschaad.

Uithoorn dient de komende week een zienswijze in, waarin ze tij zullen proberen te keren. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen ook online reageren op de plannen voor het experiment.

De gemeente Uithoorn waarschuwt dat er straks meer vliegtuigherrie toegestaan is bij de Aalsmeerbaan, zonder dat Schiphol daar op afgerekend kan worden. Inwoners van Uithoorn en Aalsmeer klagen al jaren over de toename van overlast door vliegverkeer op de Aalsmeerbaan.

Die krimp wordt volgens een woordvoerder van Harbers hoe dan ook uitgevoerd, maar tegelijkertijd wil het ministerie met een zogenaamde experimenteerregeling uitzoeken of meer vluchten mogelijk zijn, zonder dat de overlast voor omwonenden toeneemt.

Vorig jaar besloot het kabinet dat het maximumaantal vluchten op Schiphol teruggaat van 500.000 naar 440.000 per jaar. De luchthaven kreeg het jarenlang niet voor elkaar om aan de geluidsregels te voldoen.

Omwonenden Schiphol boos over experiment spreiding vliegherrie: "Een ware nachtmerrie"

Omwonenden Schiphol boos over experiment spreiding vliegherrie: "Een ware nachtmerrie"

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]