Schiphol: essentieel of luchtkasteel? Wat minder vluchten voor de werkgelegenheid betekent

Na meer dan 100 jaar groei stevent Schiphol af op krimp. Vanaf eind volgend jaar wordt het aantal vluchten beperkt van 500.000 naar 440.000 per jaar. De eerste stap naar die krimp wordt al in maart gezet, vanaf dan mag Schiphol nog maar 460.000 vluchten afhandelen. Een forse ingreep om de geluidsoverlast terug te dringen. Tegenstanders van de krimp schreeuwen moord en brand, terwijl voorstanders het nog lang niet genoeg vinden. Presentator Eline Boshuizen buigt zich met experts, reizigers, ondernemers en omwonenden over de huidige staat van Schiphol: essentieel of is het een luchtkasteel?

In deze tweede en laatste aflevering bespreekt Eline het krimpbesluit van het inmiddels demissionaire kabinet met luchtvaartverslaggever Doron Sajet. Als het aan de minister ligt, staat het besluit vast om het aantal vluchten terug te brengen naar 440.000 per jaar. Maar een grote luchthaven zo fors laten krimpen gaat zomaar niet. Zo wordt er momenteel door de Europese Commissie eerst getoetst of er geen alternatieven zijn voor krimp. Bovendien spelen er veel belangen mee van luchtvaartmaatschappijen uit binnen- en buitenland.

Luchtvaartmaatschappijen zoals KLM, Transavia en Delta Air Lines uit de Verenigde Staten verzetten zich nog hevig tegen de krimp. Maar de krimp van Schiphol gijzelt ook ondernemers, die vrijwel hun hele verdienmodel te danken hebben aan de luchthaven. Directeur Casper Jansen van taxibedrijf Van Dommelen uit Amstelveen dankt 80 procent van zijn omzet aan Schiphol. Een kleiner Schiphol heeft volgens Jansen grote gevolgen voor hem en veel andere Noord-Hollandse bedrijven.

Nog geen beren op de weg

Directeur Maarten van der Meer van de Zaanse Schans ziet nog geen beren op de weg. Hij ziet dagelijks tussen de tien- en vijftienduizend bezoekers langskomen, en vraagt zich af of de krimp van Schiphol wel effect zal hebben op het toerisme in de Zaanstreek. Als er uiteindelijk wordt gesneden in het aantal (Europese) pretvluchten naar Schiphol, heeft Van der Meer naar eigen zeggen niks te vrezen.

Van Der Meer: "Dan zal dat effect hebben op die groepen die Amsterdam aandoen. We merken wel dat juist die goedkope vluchten uit bijvoorbeeld Engeland niet het publiek met zich meebrengt dat hier naartoe komt."

Chinezen

Helemaal uit de gevarenzone is de Zaanse Schans niet. Een inperking van langeafstandsvluchten zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld minder Chinese toeristen ons land in hun reisschema opnemen. Nog minder, want de Chinese reislust is nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis, mede omdat het Aziatische land de reisbeperkingen relatief laat opschortte.

Controversieel?

Mogelijk gaat de krimp van Schiphol (voorlopig) helemaal niet door. Nu het kabinet vorige maand is gevallen, zullen enkele grote dossiers door de Tweede Kamer controversieel worden verklaard. Dat houdt in dat de Kamer niet wil dat het demissionaire kabinet over een aantal belangrijke onderwerpen besluit. In september wordt bekend of de krimp van Schiphol bij die controversieel verklaarde onderwerpen hoort.