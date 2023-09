Afzwakken krimp Schiphol 'resultaat van inspraakronde', ministerie bekijkt nachtsluiting

Het afzwakken van Schiphols krimpbesluit tot een maximum van 452.000 in plaats van 440.000 vliegbewegingen per jaar, is het resultaat van de beoordeling van de reacties die belanghebbenden konden geven op de plannen van het ministerie. In de inspraakronde konden maatschappijen en omwonenden hun mening geven over de krimp, maar ook ideeën aandragen om Schiphol minder drastisch te laten krimpen.

Dat schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een persbericht. Daarin licht het de plannen toe waarmee overlast voor omwonenden van Schiphol moet worden beperkt zonder het belang van Schiphol voor de internationale luchtvaart tekort te doen. Demissionair minister Harbers heeft de plannen vandaag naar Brussel gestuurd, zodat de Europese Commissie kan toetsen of alle procedures correct zijn verlopen.

Hoewel Harbers alsnog naar de beperking van 440.000 vluchten wilde, wilde hij wel graag eerder resultaat boeken. Daarop koos hij - gesteund door Schiphol - voor een geitenpaadje. Om het aantal vliegbewegingen - bij wijze van tussenstap - eerst te reduceren tot 460.000, had hij geen toestemming van Brussel nodig. In juli oordeelde het Gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep dat hij dat plan kon door doorzetten.

Vermindering van het aantal vluchten tot 460.000 zou in maart een feit moeten zijn, terwijl het demissionaire kabinet nu voor eind volgend jaar mikt op een verdere afname naar 452.500 vluchten per jaar. "We gaan verder met de balanced approach", aldus woordvoerder Sarah van Amerongen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Advies uit Brussel

Volgens haar heeft de Europese Commissie ook bij het reduceren van het aantal vluchten tot 452.500 per jaar een vinger in de pap. "Ze geven een advies, en als dat advies niet negatief is, gaan we ermee door." Het advies 'is niet per se bindend', benadrukt ze. "Maar als het advies negatief is op de procedure, kunnen we er achteraf wel last mee krijgen."

Ook wil het ministerie dat het gebruik van de meest overlastgevende start- en landingsbanen verder wordt teruggedrongen, net als een verdere reductie van het aantal nachtvluchten. Nu zijn dat er nog 32.000 per jaar, en dat zouden er vanaf eind volgend jaar maximaal 28.700 mogen zijn. Bovendien worden er strengere eisen gesteld aan vliegtuigen die 's nachts mogen opstijgen en landen, om zo omwonenden een betere nachtrust te gunnen.

Om geluidsoverlast uiteindelijk met 20 procent te reduceren, zijn nog meer maatregelen nodig. Hoewel in de inspraakronde ook een gedeeltelijke nachtsluiting werd geopperd, kan dat besluit juridisch niet binnen de huidige procedure worden genomen. Wel zegt het ministerie toe wat de gevolgen zouden zijn van een gedeeltelijke nachtsluiting, een idee dat Schiphol zelf eerdere opperde, maar daarover zal het volgende kabinet een knoop moeten doorhakken.

KLM en Delta

Als grootste maatschappij op Schiphol laat KLM in een persbericht weten teleurgesteld te zijn in het voornemen van het kabinet. Volgens de maatschappij is 'de krimp onnodig'. Niet het aantal vluchten, maar de geluidsbelasting van de vliegtuigen zou centraal moeten staan, stelt de maatschappij die zelf de afgelopen tijd fors investeerde in een schonere en stillere vloot.