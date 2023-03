Ondanks dreigende krimp Schiphol zet KLM kostbare duurzaamheidsplannen voort

KLM blijft investeren in de ontwikkeling en productie van duurzamere brandstoffen en nieuwe vliegtuigen, ondanks de vrees voor miljardenverliezen door de krimp van Schiphol. Dat zei KLM-directeur Marjan Rintel tegen NH tijdens een bezoek aan de raffinaderij van Neste op de Maasvlakte, waar vanaf eind dit jaar biobrandstof voor de luchtvaart zal worden geproduceerd. KLM heeft 7 miljard euro geïnvesteerd in nieuwe vliegtuigen en wil in 2030 in elk toestel 10 procent biokerosine bijmengen.

Een Boeing 787-9 Dreamliner van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

KLM verzet zich hevig tegen het krimpbesluit van het kabinet: vanaf november gaat het aantal vluchten per jaar op Schiphol omlaag van 500.000 naar 460.00. Uiteindelijk wil minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de krimp doorzetten naar 440.000 vluchten per jaar. Harbers denkt daarmee een goede balans te hebben gevonden tussen minder overlast en toch een goede verbondenheid tussen Schiphol en de rest van de wereld. KLM denkt daar heel anders over. De maatschappij vreest dat de overheid KLM en Schiphol om zeep helpt door te gaan strepen in het aantal vluchten. KLM heeft miljarden gestoken in nieuwe vliegtuigen die stiller zijn en minder uitstoten. Bovendien heeft de maatschappij als doel in 2030 haar vloot te tanken met kerosine die voor 10 procent uit biobrandstof bestaat, terwijl de EU in dat jaar nog maximaal 6 procent bijmenging zal verplicht stellen. Toch past directeur Marjan Rintel van KLM ondanks de krimp haar duurzaamheidsdoelstellingen en dus de miljardeninvestering niet aan. Het artikel gaat verder onder de video.

KLM-directeur Marjan Rintel over de miljardeninvestering in duurzaamheid - NH Nieuws / Doron Sajet

Rechtszaak Volgens Rintel is krimp dankzij de vlootvernieuwing, duurzame brandstof en het gebruik van uitsluitend elektrische voertuigen op Schiphol niet nodig. Hoewel ze met veel overleg de overheid van haar gelijk probeert te overtuigen, is KLM met een flink aantal andere luchtvaartmaatschappijen naar de rechter gestapt om het krimpbesluit te laten terugdraaien. De overheid en Schiphol zijn er beide nog van overtuigd dat krimp nodig is om de overlast te kunnen laten afnemen, maar ook om aan de wettelijke geluidsregels te voldoen. De uitspraak van de rechter wordt op woensdag 5 april verwacht.