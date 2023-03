Campagneclub wil met petitie Schiphol redden: "Anoniem, vanwege online intimidatie"

Ruim 3.000 mensen hebben tot nu toe een petitie getekend om Schiphol te 'redden' van de krimp naar 440.000 vluchten per jaar. De initiatiefnemers zijn de online handtekeningenactie vorige week woensdag gestart om hun bezorgdheid te laten blijken over de 'aanzienlijke economische gevolgen van dit besluit'. Een dag eerder behandelde de rechtbank Noord-Holland een kort geding, aangespannen door meerdere luchtvaartmaatschappijen die de krimp op Schiphol ook willen voorkomen. De rechter doet op 5 april uitspraak.

De club mensen achter 'Red Schiphol' wil de petitie uiteindelijk aanbieden aan de Tweede Kamer. Zowel de SABI Strategy Group als Schiphol benadrukken dat de luchthaven niet betrokken is bij de campagne en petitie.

"Wij steunen de rechtszaak die is aangespannen tegen het besluit van de Nederlandse regering om vluchten te beperken", zegt George Chichester van SABI Strategy tegen NH Nieuws. Met de petitie willen de initiatiefnemers laten zien dat niet alleen luchtvaartmaatschappijen op Schiphol zich verzetten tegen de krimp.

Naast de petitie is er ook een website waar de initiatiefnemers hun zorgen over de krimp en belangen bij Schiphol uitleggen. Achter ' Red Schiphol ' zit het Londense campagne- en adviesbureau SABI Strategy Group. Het bureau roept medestanders op zich te melden en de petitie te tekenen.

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]