'Kabinet laat Schiphol minder drastisch krimpen, geen ban op nachtvluchten en privéjets'

Het aantal vliegbewegingen op Schiphol hoeft minder drastisch omlaag dan eerder de bedoeling was. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten, meldt de Volkskrant vandaag. Niet 440.000 vluchten per jaar, maar 452.000 moet vanaf november volgend jaar de limiet worden.

Afgelopen juli oordeelde het gerechtshof in Amsterdam in een door (inmiddels demissionair) minister Harbers aangespannen hoger beroep dat Schiphol op korte termijn mag krimpen naar 460.000 vluchten per jaar.

Om omwonenden van Schiphol tegemoet te komen, wilde Harbers eigenlijk al vanaf eind dit jaar het huidige aantal vluchten van 500.000 beperken tot een maximum van 440.000. Toch bleek al snel dat Harbers dat besluit niet op eigen houtje mag nemen: eerst moet worden onderzocht of er geen alternatieven zijn om de overlast te beperken, zoals de inzet van schonere en stillere vliegtuigen.

Bovendien moet ook Brussel (de Europese Commissie) zich over de krimpplannen buigen. Schiphol heeft namelijk niet alleen voor Nederland, maar ook internationaal een belangrijke functie. Voor de meer dan honderd maatschappijen die dagelijks of wekelijks op Schiphol vliegen, kunnen de gevolgen van Harbers plannen ingrijpend zijn.

Met goedkeuring van Schiphol verzon Harbers een list: een snelle en minder drastische krimp - naar 460.000 per jaar - hoefde niet eerst te worden goedgekeurd door Brussel. Luchtvaartmaatschappijen besloten deze zogeheten experimenteerregeling aan te vechten, en met succes. De rechter oordeelde dat Schiphol voorlopig niet hoefde te krimpen naar 460.000 vluchten per jaar.

Harbers liet het daar niet bij zitten en ging in hoger beroep. Het Gerechtshof gaf hem gelijk en oordeelde dat Schiphol op korte termijn tóch naar 460.000 euro mag krimpen. In de tussentijd kan in Brussel worden uitgezocht of ook de grotere krimp - naar maximaal 440.000 vluchten per jaar - haalbaar is.