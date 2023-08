Mogelijk vertrek luchtvaartreus Delta van Schiphol nachtmerrie voor Amstelveens taxibedrijf

Als de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines Schiphol daadwerkelijk inruilt voor het Parijse vliegveld Charles de Gaulle, heeft dat grote negatieve gevolgen voor vervoerbedrijf Van Dommelen uit Amstelveen. Dat zegt directeur Casper Jansen in het NH-programma 'Schiphol: essentieel of luchtkasteel?'. Delta dreigt met het verplaatsen van vluchten naar Parijs, als de Nederlandse overheid de krimp van Schiphol doorzet.

Casper Jansen van vervoersbedrijf Van Dommelen - LikeAproShots

Delta Air Lines is de grootste klant van Van Dommelen, dat dagelijks honderden bemanningsleden van tientallen vliegmaatschappijen tussen Schiphol en hotels in regio vervoert. Volgens directeur Jansen is Delta goed voor 30 procent van de omzet van zijn taxibedrijf. Hij vreest voor de grote gevolgen die het mogelijke vertrek van de vliegmaatschappij voor Van Dommelen kan hebben. "Ik ga er heel erg last van hebben", zegt Jansen tegen NH. "Ik wil er eigenlijk niet aan denken als Delta zou vertrekken. Dat mogen we niet laten gebeuren." Jansen waarschuwt dat niet alleen zijn bedrijf zal lijden onder het vertrek, maar ook veel andere ondernemers zoals toeleveranciers, hotels en het onderhoudsbedrijf van zijn bussen. "Als ik minder bussen heb, gaat er ook minder werk naar de garage toe." Vorig jaar oktober liet KLM weten dat bondgenoot Delta, een luchtvaartgigant in Amerika en een van de grootste maatschappijen op Schiphol, haar oog had laten vallen op Parijs als het kabinet de krimp van de luchthaven daadwerkelijk doorzet. Passagiers van Delta stappen op Schiphol over op KLM-vluchten naar Europa, Azië en Afrika. In de VS kunnen reizigers met KLM-tickets overstappen naar honderden Delta-bestemmingen in Noord- en Zuid-Amerika.

Toestellen van Delta en KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Demissionair Het demissionaire kabinet heeft besloten dat Schiphol vanaf eind volgend jaar moet krimpen van 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar. In maart wordt al een tussenstap gezet naar 460.000 vluchten per jaar, een besluit dat tevergeefs werd aangevochten door meerdere luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM en Delta. Mogelijk wordt de krimp in september alsnog controversieel verklaard door de Tweede Kamer, als zij vindt dat het onderwerp te groot is voor het demissionaire kabinet dat tot de formatie geen grote beslissingen mag maken. "Ik ken de overlast, ik woon in Aalsmeer", zegt directeur Jansen van Van Dommelen over de reden van de krimp van Schiphol. "En ook ik baal 's avonds weleens als er een vrachtvlucht overkomt als ik met het raam open aan het slapen ben. Je wil de overlast afwegen tegenover de baten. We moeten druk zetten om de overlast zo laag mogelijk te maken." Onomkeerbaar Jansen is bang voor onomkeerbare beslissingen: "We moeten de dingen niet overhaasten, want wat weg is, krijg je niet zomaar terug. Zo'n vertrek van Delta? Als ze weg zijn, zijn ze weg. Delta inspireert daarmee dan ook veel andere luchtvaartmaatschappijen, want je verliest tegelijk de 'hub-functie' [uitgebreide overstapmogelijkheden -red] die Schiphol heeft." Het tweede deel van 'Schiphol: essentieel of luchtkasteel' wordt vanmiddag om 17.10 uur uitgezonden op het televisiekanaal van NH. De eerste aflevering is hier te zien:

Schiphol: essentieel of luchtkasteel? Aflevering 1 - NH Nieuws