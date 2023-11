Minister Harbers schort krimpplan Schiphol voorlopig op

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) schort zijn plan om het aantal vliegbewegingen op Schiphol al volgend zomerseizoen te beperken tot 460.000, voorlopig op. Dat meldt de demissionaire bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet blijft erbij dat Schiphol op termijn moet krimpen om natuur, klimaat en leefomgeving te sparen, maar stelt vast dat het plan om daar al volgend jaar mee te beginnen op te grote juridische bezwaren stuit. Harbers erkent dat dit "een bittere pil is voor de omgeving", maar benadrukt dat "het kabinet vasthoudt aan het herstellen van de balans tussen Schiphol en haar leefomgeving".

Boze Amerikanen

Het Amerikaanse transportministerie liet eerder deze maand weten dat het de opgelegde krimp, die ook Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hard zou raken, beschouwt als een schending van internationale afspraken. Daardoor dreigden ook landingsrechten die KLM heeft op luchthavens in de Verenigde Staten in het gedrang te komen.

Deze week kwam daar een brief overheen waarin Europees transportcommissaris Adina Vălean haar zorgen uitte over de eerste stap uit het krimpplan. Die zou strijdig zijn met het Europees recht, omdat van tevoren niet goed is overlegd met de luchtvaartsector. Daarmee is de niet de vereiste 'balanced-approach-procedure' doorlopen.

Geluidshinder terugdringen

Voor het krimpplan voor de langere termijn volgt het kabinet deze procedure wel, benadrukt Harbers. Hij zegt hier "vastberaden" mee door te gaan om de geluidshinder rond de luchthaven terug te dringen.