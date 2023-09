Sloop vuurtoren Lange Jaap niet uitgesloten: kunnen we ooit nog weer eens naar boven?

284 treden en 63 meter de hoogte in. Lang geleden kon het nog: een bezoek aan de Helderse vuurtoren Lange Jaap. En zal het er ooit nog eens van komen? Even leek er groen licht te zijn voor de renovatie van de gietijzeren vuurtoren vol scheuren, maar Rijkswaterstaat was te voorbarig met de berichtgeving en sloop van de bijna 150 jaar oude Lange Jaap is nog steeds niet uitgesloten. We vonden oude beelden van een bezoek aan de vuurtoren.

Foto: Vuurtoren 'Lange Jaap' Huisduinen bij protestactie in het licht gezet - NH Nieuws

"Ik zie het prachtige dorp Huisduinen en mensen die de vuurtoren ingaan. Ja, leuk." Oude beelden toveren een brede glimlach op het gezicht van Huisduiner Jan Roelofsen. Hij is oud-gids en voorvechter voor het behoud van de Lange Jaap. "Ik ben hier zo vaak naar boven geweest en weer naar beneden als er nog iemand beneden stond te wachten. Ik heb ervoor gezorgd dat we hier rondleidingen konden geven en dat is ook de bedoeling weer als de vuurtoren gerenoveerd is." Excuses 'Als' is het allesbepalende woord in de kwestie rond vuurtoren Lange Jaap. Na twee jaar onderzoek is het lot van de vuurtoren nog altijd niet zeker. Pas in december wordt duidelijk óf en hoe de vuurtoren gered kan worden van sloop na ruim veertig slecht onderhoud. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft afgelopen donderdag zijn excuses aangeboden voor het bericht van Rijkswaterstaat. Dat deed hij na een vurig betoog van CDA-Kamerlid Harmen Krul uit Den Helder. Tekst gaat door onder de video.

Een bezoek aan vuurtoren Lange Jaap is iets van lang geleden - NH Nieuws / Jurgen van den Bos