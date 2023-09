Lange Jaap blijft staan, maar dorp weet nog van niets: "Als het zo is, gaat de vlag uit"

Vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen kan blijven staan. Rijkswaterstaat gaat de vuurtoren restaureren, staat op de website te lezen. De werkzaamheden starten volgend jaar, maar het dorp weet van niets. "Als het zo is dat de Lange Jaap wordt gerenoveerd, dan gaat de vlag uit, maar ik heb grote twijfels", reageert Jan Dop van Huisduiner Belang.

Foto: Halo Den Helder - Ilse Kootkar

Vuurtoren Lange Jaap zou eerder gesloopt worden, omdat de conditie van de gietijzeren vuurtoren 'kritisch' is. De vuurtoren zou op omvallen staan. Het bericht over de renovatie komt als een grote verrassing bij Jan Dop van Huisduiner Belang. "Wij weten van niets en mijn contact bij Rijkswaterstaat ook niet." Dop vindt het bericht van Rijkswaterstaat erg voorbarig: "Er lopen nog onderzoeken en morgen moet ik het hek ook weer open doen voor onderzoek. Bovendien: het ministerie zou in december pas beslissen over offertes van de aannemer. Mijn contact bij Rijkswaterstaat zei ook al: de verrassingen zijn de wereld nog niet uit." Nationaal monument Dop verbaast zich er ook over dat het bericht op zondag is verschenen. Rijkswaterstaat schrijft daarin dat de renovatie volgend jaar begint. 'De bedoeling is om in 2024 in fasen te starten met de renovatie.' Na de renovatie moet de vuurtoren opnieuw dienen als nationaal monument. De vuurtoren moet na herstel ook weer veilig toegankelijk zijn voor mensen in functie, veilig te benaderen zijn en misschien ook weer toegankelijk voor belangstellenden. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Scheuren en afgebroken delen in de vuurtoren Lange Jaap - NEBEST

Rijkswaterstaat wijst bovendien op het belang van de Lange Jaap als 'baken in de omliggende gemeenschappen, dat het geschikt is voor onderzoeksapparatuur en dat de vuurtoren met regulier onderhoud in stand wordt gehouden', zo staat te lezen op de website. De Lange Jaap zal als pilot dienen voor de renovatie nog twee vuurtorens, die van Westkapelle en Scheveningen. Vuurtoren Lange Jaap heeft al sinds 1998 scheuren in de vloeren van verschillende verdiepingen en is al lange tijd niet meer toegankelijk voor publiek. Bij nadere inspectie zijn in het najaar van 2021 ernstige scheuren gevonden in de wanden en vloeren van de Lange Jaap. De scheuren zouden in korte tijd zijn toegenomen. Daarop is de omgeving direct afgezet, omdat de vuurtoren op omvallen zou staan. Tekst gaat verder onder de foto's.

Lange Jaap NH Nieuws / Rogiér Dankerlui

zegel voor Lange Jaap NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

kunstenaar lange jaap den helder Maaike Polder / NH Nieuws

Berichten over mogelijke sloop van de vuurtoren in Huisduinen zetten kwaad bloed bij inwoners van Den Helder en Huisduinen. In allerijl kwamen sympathisanten in actie voor het behoud van de vuurtoren. Behalve een petitie aan de Tweede Kamer, kwam er een speciale zegel en zijn er schilderijen en sokken gemaakt om de 'trots van Den Helder' te eren. Eerder dit jaar bleken toch weer nieuwe scheuren gevonden te zijn in de vuurtoren en beschreef Rijkswaterstaat de situatie als 'kritisch'. De onderzoeken zijn nog steeds gaande, zegt Jan Dop van Huisduiner Belang. "Daarom: het klopt niet met de planning waar we het steeds over hebben. Dat zeg ik: ik heb sterk mijn twijfels of het bericht wel klopt."