Nog meer 'kritische' scheuren in vuurtoren Lange Jaap, blijkt uit nieuwe inspectie

Vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen is nog verder beschadigd. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van Rijkswaterstaat. Er zijn drie scheuren bijgekomen en een aantal van de bestaande scheuren is gegroeid. De schade wordt in het rapport omschreven als 'kritisch'.

Bij acht scheuren is groei geconstateerd en er zijn drie nieuwe scheuren ontstaan. Verder zijn 22 scheuren als 'kritisch' aangemerkt. Het rapport is op verzoek van het Helderse kamerlid Harmen Krul (CDA) gedeeld met de Tweede Kamer. Wat de gevolgen zijn van de groeiende scheuren, wordt nog onderzocht. 'Zorgvuldigheid boven de gewenste snelheid', staat in de brief aan de Tweede Kamer over het onderwerp.

Naast de groei van scheuren zijn er ook vocht en corrosie geconstateerd. Het vocht is door de scheuren binnengekomen: er is verder geen sprake van lekkage.