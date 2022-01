Kamerlid bezoekt Lange Jaap: "Pijnlijk symbool voor slechte staat van onze waterstaat"

Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) bezocht gisteren vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen. De Groot stelde onlangs Kamervragen over de vuurtoren en zocht contact met Jan Dop van dorpsvereniging Huisduiner Belang om de toren van dichtbij te komen bekijken.

Tjeerd de Groot werd ontvangen door zowel Jan Dop als burgemeester Jan de Boer. Hij was onder de indruk. "Je ziet de emotie onder de mensen", zo vond De Groot, "dat zelfs op een koude dag als vandaag de mensen samenkomen om dit verhaal te delen."

Volgens De Groot is de slechte staat van de vuurtoren exemplarisch voor een breder probleem in Nederland: "De reden dat ik hierop actie wil ondernemen is omdat de Lange Jaap een heel pijnlijk symbool is voor de slechte staat van onze waterstaat."

Als het aan de aanwezigen ligt zal er - linksom of rechtsom - een oplossing komen. "Onze prioriteit is behoud van de toren", zegt Jan Dop, "maar als de hele wereld van technici zegt dat dat niet kan, dan gaan wij voor een Lange Jaap nummer twee, maar dan wel met behoud van de karakteristieke uitstraling en het licht bovenin."

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: