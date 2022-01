Kleine 'Lange Jaapjes' zijn niet aan te slepen: "Al meer dan 350 verkocht'

"Ja, dit zijn ze. En het leuke is dat we er een lampje in hebben gemaakt en die knippert precies hetzelfde als de echte vuurtoren doet", legt Raymond Groen van Zeestad Staalproducties uit bij een tafel vol vuurtorentjes. De miniaturen worden samen met een 3D-printbedrijf die ook in zijn pand op Willemsoord huist, geproduceerd. "Er zit een klein computertje in en die hebben we precies zo geprogrammeerd zoals de looping van de vuurtoren zelf."

Inmiddels zijn er zo'n 350 'Lange Jaapjes' verkocht, sommigen voor een speciale actieprijs. Die is wat hoger zodat mensen kunnen meehelpen om de vuurtoren van de ondergang te redden. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bekijkt momenteel met Rijkswaterstaat wat de mogelijkheden zijn, maar de zorgen in de gemeente Den Helder zijn groot.

Verhaal

"Iedereen die hier komt, heeft een verhaal"zegt Raymond Groen. "Wat je vaak hoort, is dat mensen die terugkomen van vakantie en langs het kanaal rijden ineens het lampje zien en dan weer echt thuis zijn. Er zijn mensen getrouwd bij de vuurtoren of er is as uitgestrooid. En ik denk dat de helft van de inwoners van Den Helder hem gewoon ziet vanuit zijn huiskamer. Dat zijn mooie verhalen."

Naast de 3D-vuurtorentjes is er ook een platte versie van staal. Daarvan gaan er bij wijze van actie binnenkort zo'n 175 naar Kamerleden en regering. "Het leeft echt. Vooral bij de 40-plussers", weet Groen. "Ik zie bij bestellingen vooral het 0223-nummer, dus dat zijn nog mensen zonder mobiel. Dat is echt de grootste groep die zich zorgen maakt over de Lange Jaap."