Geplande demonstratie voor behoud van vuurtoren Lange Jaap gaat niet door

De demonstratie voor het behoud van vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen die stond gepland voor komende zondag, gaat niet door. Dat laten Jan Dop en Jan Roelofsen van dorpsvereniging Huisduiner Belang weten. "Het is in gezamenlijkheid besloten."

Er komt dus geen demonstratie, maar er worden wel twee andere acties voorbereid. Zij het niet op zondag, maar wel ergens deze maand. Zo willen ze 150 mini-vuurtorens aanbieden aan de Tweede Kamer in Den Haag. Over de tweede actie kan Dop nog niet veel zeggen. "We willen in ieder geval ook in het nieuwe jaar het kussen van de Lange Jaap graag opschudden."

Vuurtoren Lange Jaap, officieel vuurtoren Kijkduin, in Huisduinen is in 1878 geopend en volledig van gietijzer gebouwd. Hij is met zijn ruim 63 meter de hoogste nog brandende vuurtoren van Nederland en de hoogste gesloten gietijzeren vuurtoren ter wereld.

Al jaren waren er zorgen over de staat waarin de vuurtoren verkeerde, maar in september maakte eigenaar Rijkswaterstaat bekend dat het meer dan zorgelijk was. Hij zou in zeer slechte staat verkeren en het risico op instorten was groot. Daarop werd direct de omgeving afgezet. Vervolgens werd een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat alleen sloop of gedeeltelijke herbouw van de vuurtoren nog tot de opties overbleef. De minister neemt deze maand een besluit over de noodzakelijke acties op de korte en lange termijn.