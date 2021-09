Vuurtoren Lange Jaap in Den Helder op instorten, omgeving per direct afgezet

De gemeente Den Helder heeft vandaag per direct de omgeving van vuurtoren Lange Jaap afgesloten. Uit een controle van Rijkswaterstaat is gebleken dat de toren in zeer slechte staat verkeert en dat het risico op instorten groot is.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden hebben medewerkers van Rijkswaterstaat scheuren in de wanden van de vuurtoren aan de kust van Den Helder ontdekt. "Kleinere scheuren waren al bekend in de toren, echter waren deze niet van zodanige aard dat er per direct actie op moest worden genomen", schrijft demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

Risico op omvallen

De nieuwe ontdekte scheuren zorgen er volgens haar voor dat de veiligheid van de constructie niet meer te garanderen is. "Het risico op omvallen, zeker in combinatie met verwachte wind is dusdanig dat de omgeving veilig moet worden gesteld." Rijkswaterstaat heeft daarom vandaag met de gemeente besloten om per direct een gebied van zeventig meter rond de vuurtoren af te zetten.

Door de maatregel kan er voorlopig geen verkeer over de H.W. Mesdagstraat en Coenraad Botstraat. De gemeente meldt dat manege Bruin, Fort Erfprins en de tennisclub wel bereikbaar blijven via de Theodorus Rijkersstraat. De omgeving van de toren blijft daarbij afgezet zolang dat nodig is, zegt Rijkswaterstaat.

Onderzoek

Minister Visser meldt in haar brief aan de Kamer dat Rijkswaterstaat verder onderzoek gaat uitvoeren naar wat voor effect de scheuren precies hebben op de constructie. Ook wordt daarbij gekeken of de toren mogelijk gestut kan worden.

De vuurtoren Kijkduin, in de volksmond Lange Jaap genoemd, stamt uit 1877. De toren was al langer aan onderhoud toe, Rijkswaterstaat had al een opknapbeurt gepland voor Lange Jaap.