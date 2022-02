Nog twee maanden voordat er duidelijkheid is over afzetting rond vuurtoren Lange Jaap

Het duurt nog een maand of twee voordat er duidelijkheid is over de gebiedsafzetting rond vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen, meldt onze mediapartner Regio Noordkop . Dan zal het aangekondigde droneonderzoek zijn afgerond en kan iets worden gezegd over de staat van de vuurtoren, onder andere of de gebiedsafzetting kan worden verwijderd.

Het antwoord op de vraag of de toren ook op lange termijn kan worden behouden, kan nog jaren op zich laten wachten.

Dit en meer bleek gisteravond tijdens de tweede digitale informatiebijeenkomst over de vuurtoren. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat gaven een toelichting over het rapport 'Inventarisatie van de mogelijkheden voor het behoud van vuurtoren Lange Jaap', waaruit een drietal mogelijke opties voor de toekomst bleek.

Allereerst is er natuurlijk de optie om de toren volledig te slopen, maar dat is niet het uitgangspunt van de betrokken instanties. De toren kan ook gerenoveerd worden, en op locatie hersteld tot een staat waarin hij kan blijven staan. De derde optie is het demonteren van de toren om hem vervolgens beter terug te plaatsen.

Replica

De Tweede Kamer nam op dinsdag bijna unaniem (BIJ1 stemde tegen) een motie aan met de strekking dat wanneer de toren wel gesloopt moet worden er een replica voor in de plaats komt. De kersverse minister Mark Harbers gaf aan te gaan voor behoud van de toren, veiligheid is echter ook prioriteit.

Er zijn nog heel veel onzekerheden, zo constateerde ook Jan Dop van Huisduiner Belang. Dop was echter blij te horen dat er over twee maanden al meer duidelijkheid is. Minister Harbers was eerder terughoudend over de termijn waarop stappen gezet kunnen worden.