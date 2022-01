Excuses en optimisme over Lange Jaap, hoop gevestigd op drone-onderzoek

"We volgen het heel kritisch en we gaan kijken wat ervan komt. Maar ik ben een optimistisch mens." Zo reageert Jan Dop van Huisduiner Belang op het nieuws dat er een drone-onderzoek komt naar de inwendige staat van vuurtoren Lange Jaap bij Den Helder.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat maakte vanochtend tijdens zijn eerste werkbezoek het drone-onderzoek bekend. "Met zo'n drone kunnen we nader onderzoeken hoe het precies staat met de scheuren in de vloeren, de bouten en de wanden. Die feiten hebben we nodig om verder te kunnen kijken wat we moeten doen om vuurtoren Lange Jaap te kunnen behouden."

Excuses

De vuurtoren van 63 meter hoog verkeert al lange tijd in slechte staat door achterstallig onderhoud. Rijkswaterstaat besloot in september de omgeving van de toren onmiddellijk af te zetten wegens instortingsgevaar. De minister maakte excuses voor de trage gang van zaken. "Ik vind het niet goed wat hier is gebeurd. Deze vuurtoren is te vaak aan de aandacht ontsnapt. Er zijn te vaak inspecties geweest, waarna er met de resultaten niks is gebeurd. We laten nog verder onderzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren."

Jan Dop van Huisduiner Belang is tevreden over de gemaakte excuses. "Ik ben blij dat de regering excuses heeft aangeboden voor de wijze hoe de afgelopen dertig, veertig jaar is omgegaan met de vuurtoren. Dat is niet goed gebeurd."