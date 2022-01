Kan de Lange Jaap worden gered? Een drone-inspectie moet uitsluitsel geven

Drones gaan binnen in vuurtoren de Lange Jaap in Huisduinen kijken hoe de toren eraan toe is. Dat is een van de uitkomsten van het aanvullende onderzoek waar demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur Waterstaat vorige maand om had gevraagd. Als blijkt dat het veilig genoeg is om naar binnen te gaan, komt een reddingsplan voor de vuurtoren dichterbij. Maar is het niet veilig genoeg, dan is dit maar de vraag.

Een deskundige van TNO, hoogleraar Maljaars, en technisch uitvoeringsdeskundige Spelt was gevraagd te onderzoeken hoe je veilig de vuurtoren kon bekijken en welke maatregelen in de tussentijd alvast konden worden genomen. Ook werd gekeken naar langetermijnoplossingen.

Zij ontdekten onder meer dat een aantal lange scheuren in de buitenwand van de vuurtoren al meer dan 20 jaar oud zijn. Daarnaast is volgens hen het schadeproces niet gestopt en is de schadeontwikkeling niet goed voorspelbaar. Hiermee concludeerden ze dat het voor iemand die een drone bestuurt veilig is om de vuurtoren te inspecteren met een drone.

Mogelijkheden

Rijkswaterstaat geeft aan dat, als blijkt dat de vuurtoren veilig te betreden is, ze aan de slag gaat om uit te zoeken of er mogelijkheden zijn om de Lange Jaap te behouden. "Omwonenden, de gemeente Den Helder en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden hierbij betrokken. Uiteraard benut Rijkswaterstaat iedere mogelijkheid om de vuurtoren te behouden." Mensen zullen hierbij een lange adem moeten hebben: "De verwachting is wel dat een dergelijk traject jaren kan duren en veel onzekerheden kent."

Maar als blijkt dat het niet veilig te betreden is, dan is behoud van de toren een stuk onzekerder. Rijkswaterstaat gaat dan 'samen met experts bekijken of er nog andere mogelijkheden voor verder onderzoek zijn'. "Als dit niet kan en de veiligheid in het geding blijft, dan is ontmanteling van de vuurtoren helaas een reële optie."

Risico's

Al jaren werd door omwonenden gewezen op het achterstallige onderhoud van vuurtoren de Lange Jaap, officieel vuurtoren Kijkduin, en waarschuwden ze voor de risico's. In september kwam Rijkswaterstaat met de mededeling dat er mogelijk instortingsgevaar dreigde en werd de directe omgeving van de vuurtoren afgezet. Voor veel mensen in Huisduinen en Den Helder betekent de vuurtoren thuiskomen en sloop ziet daarom niemand zitten.