Droomfoto: fotograaf Ilse vangt vuurtoren Lange Jaap precies in een halo

Met gierende banden keerde fotograaf Ilse Kootkar om toen ze een spectaculaire halo om de zon zag. Ze wist precies waar en hoe ze het wilde vastleggen: om de vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen heen. "Ik denk dat ik wel een bekeuring heb gekregen voor te hard rijden, maar het was het waard", vertelt Ilse. "Ik wilde dit zo graag op de foto zetten."

En haast was geboden, want de halo kan zo weg zijn. "Ik had dit plaatje in mijn hoofd, maar je weet nooit hoe lang het blijft. Ik heb mijn auto aan de kant geprakt en ben de dijk opgerend. Het was alles of niets. Je fotografeert natuurlijk tegen de zon in, maar het is een fantastisch mooie foto geworden. Deze komt wel in mijn top tien van mooiste foto's ooit gemaakt."

Het was met recht een cadeautje voor Ilse, die gisteravond is teruggekomen van een vakantie in Noorwegen. Juist toen ze daar vorige week was om het noorderlicht te zien, kreeg ze aan alle kanten foto's toegestuurd van mensen die hier het noorderlicht hadden gefotografeerd.

Bucketlist

"Ik was bloedchagrijnig", zegt ze. "Ik had griep en het was zulk slecht weer in Noorwegen - het plensde van de regen - waardoor wij niet het noorderlicht konden zien. Het stond al jaren op mijn bucketlist om dat eens te zien en ik had er vier jaar voor gespaard. Het is echt niet grappig als je hoort dat mensen vanuit Den Helder nota bene het noorderlicht konden zien."

Gelukkig liep het goed af: op de laatste dag van haar vakantie heeft ze toch nog het noorderlicht gezien. "Als dat niet was gebeurd, dan was ik er echt ziek van geweest."

Zie hieronder de foto van het noorderlicht in Noorwegen. Tekst gaat verder onder de foto.