Woede en verdriet om mogelijke sloop van Lange Jaap: "Dit mag echt niet gebeuren"

Het regent gebroken hartjes en huilemoticons op Facebook en ook voor de camera van NH Nieuws reageren mensen boos op het nieuws dat vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen mogelijk gesloopt wordt. "Een schande. Dit mag niet gebeuren", zegt een inwoner: volgens haar is er héél vaak gewaarschuwd dat Rijkswaterstaat iets aan onderhoud moest doen.

Vrijdagavond kwam het nieuws naar buiten dat de kans dat iconische gebouw nog gerepareerd kan worden zeer klein is: het achterstallig onderhoud zorgt voor scheuren in de wanden en vloer en een wankele constructie. Wel wordt er nog één onderzoek gedaan, maar daar hebben weinig mensen vertrouwen in.

"Dit is toch eeuwig zonde" en "De mensen die in Den Helder zijn geboren of al jaren wonen zullen hartzeer krijgen als onze vuurtoren verdwijnt", zijn een paar van de reacties in de Facebookgroep Je bent Jutter als.

