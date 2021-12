Sloop of herbouw, volgens Jan is er maar één optie: "Lange Jaap is niet te vervangen"

Jan Roelofsen van vereniging Huisduiner Belang is geschrokken van de ontwikkelingen rondom de Lange Jaap. De sloop van de iconische vuurtoren hangt door 'falen van Rijkswaterstaat' als een donkere wolk boven de regio, maar niet als het aan Jan ligt. "Ik moet er niet aan denken."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Roelofsen dacht dat het slechts om een kwestie van geld ging. "We hoopten dat de zaak zou worden doorgeschoven naar het volgende kabinet en dat daar werd gekeken of er nog geld beschikbaar is," vertelt Roelofsen aan NH Nieuws. "Wij hebben gewoon altijd het idee gehad dat het wel goed zou komen", vervolgt hij. "Dat is het beeld wat Rijkswaterstaat ons voorhield, maar de toren is gewoon helemaal verwaarloosd. Ik voel me belazerd." Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worstelen al twintig jaar met het onderhoud van de Vuurtoren Kijkduin, zoals de Lange Jaap officieel heet. "Hier zijn al twintig jaar steken laten vallen door de betrokken instanties" moppert Jan. "Niemand komt zijn beloften na, terwijl dit gewoon een rijksmonument is. Mijn vertrouwen is compleet weg."

Falen Rijkswaterstaat Demissionair minister Barbara Visser haalde gisteren in antwoord op Kamervragen hard uit naar Rijkswaterstaat. Er is volgens haar 'onvoldoende aandacht [..] gegeven aan het onderhouden en renoveren' van de vuurtoren. "Deze situatie had niet zo ver mogen komen. Rijkswaterstaat heeft een zorgplicht voor monumenten en deze is onvoldoende ingevuld." Ze legt uit: "Tot mijn spijt moet worden geconcludeerd dat Rijkswaterstaat weliswaar reguliere inspecties en verdiepende onderzoeken heeft uitgevoerd en enkele herstelmaatregelen heeft gedaan, maar geen structurele maatregelen heeft getroffen om de opgetreden degradatie van de constructie tegen te gaan of te beperken." Wat Visser betreft worden er eerst zo snel mogelijk maatregelen genomen om de vuurtoren veiliger te maken, waarna kan worden gewerkt aan een vervolg: "Op dit moment heeft het mijn hoogste prioriteit om samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeente Den Helder te bezien of er geen mogelijkheden zijn om de vuurtoren op korte termijn veilig te stutten, zodat daarna kan worden bezien of op de lange termijn niet toch nog mogelijkheden zijn om de vuurtoren te behouden en te herstellen."

Quote "Sloop is geen optie, want de Lange Jaap is niet te vervangen" Jan Roelofsen, huisduiner belang

Vanwege de verwaarloosde staat van de nog in gebruik zijnde vuurtoren blijven er feitelijk nog maar twee reële opties open, blijkt uit het onderzoek van ingenieursbureau Rotterdam, TNO en PT Structural. Ontmantelen en herbouwen of sloop. "En dan vervangen door een lange mast met een lampje erop? Ik moet er niet aan denken" meldt Jan. "Sloop is geen optie, want de Lange Jaap is niet te vervangen." Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat onderzoeken hoe het zo fout heeft kunnen gaan bij de vuurtoren. Hierbij wordt het Huisduiner Belang ook betrokken. Roelofsen wil alles op alles zetten om 'zijn' vuurtoren te behouden. "Dan moet alles boven tafel komen en wil ik laten zien dat ontmantelen en herbouwen voor ons de enige optie is."

Voor burgemeester Jan de Boer van Den Helder kwam het slechte nieuws niet helemaal als een verrassing. "Het is natuurlijk een heftige boodschap als je hoort, dat als de reddingspoging van minister Visser niet gaat lukken, de Lange Jaap mogelijk als verloren beschouwd moet gaan worden. We hadden er in ons achterhoofd wel een beetje rekening mee gehouden, maar het bericht komt toch nog erg hard aan." De gemeente wil nog niets loslaten over een eventuele poging om de vuurtoren te redden. "Dat de minister heeft aangeven zich tot het uiterste in wil spannen om de Lange Jaap te redden geeft ons een sprankje hoop. En dat ze alles op alles wil zetten om snel duidelijkheid te geven over de toekomst van de 143 jaar oude vuurtoren. Daar houden we ons nu maar aan vast en we wachten met spanning het onderzoek, dat de minister de komende weken laat doen, af. We nemen nu even de tijd om het slechte nieuws te verwerken."