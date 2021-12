Eind januari definitieve beslissing over redden vuurtoren Lange Jaap

Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) gaan een ultieme poging doen om de iconische vuurtoren Lange Jaap in Den Helder te stutten. Ze hebben een hoogleraar en een expert ingeschakeld om op korte termijn te onderzoeken of dat kan, meldt Rijkswaterstaat. Deze mensen zullen ook bekijken of de vuurtoren op de lange termijn kan worden behouden. Eind januari moet daarover een beslissing worden genomen.

NH Nieuws / Chantal Bos

De situatie in en rond de Lange Jaap is onveilig, door onder meer scheuren in de wand en in de vloeren, roest in de voegen en ingeteerde bouten, volgens Rijkswaterstaat. De overheidsinstelling maakte in september bekend dat er meteen maatregelen moesten worden genomen, omdat de toren op instorten zou staan. Die slechte toestand kon nog erger worden, bleek vervolgens uit onderzoek door Ingenieursbureau Rotterdam. Daarom is de omgeving van de toren sindsdien afgezet. Het gevolg daarvan was dat de mankementen niet konden worden hersteld en het bouwwerk niet kon worden gestut, schrijft Rijkswaterstaat.

Nieuw onderzoek Rijkswaterstaat laat weten niet de verantwoordelijkheid te hebben genomen om goed voor de Lange Jaap te zorgen: er is bij onderzoeken wel gekeken hoe de vochtdoorslag en de vorming van scheuren in de toren konden worden verholpen, maar er zijn geen maatregelen getroffen. De overheidsinstelling kondigt een nieuw extern onderzoek aan, waarin het proces van de afgelopen jaren wordt geëvalueerd 'om herhaling in de toekomst te voorkomen'.