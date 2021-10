Onderzoek naar vuurtoren Lange Jaap klaar, minister beslist over sloop of renovatie

Het technisch onderzoek van Rijkswaterstaat naar de geconstateerde scheuren in de vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen is afgerond. Dat schrijft de gemeente Den Helder in een brief aan de gemeenteraad. De uitkomsten worden eerst voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, zij beslist uiteindelijk welke actie vervolgens wordt ondernomen.

Rijkswaterstaat zal de minister een aantal opties voorleggen, sloop en renovatie behoren beiden tot de mogelijkheden. Als de minister uiteindelijk een besluit heeft genomen, zal eerst de Tweede Kamer worden geïnformeerd. Daarna worden de gemeente Den Helder en de omwonenden bijgepraat.

Informatieavond

Er zal na de bekendmaking van het besluit een avond voor omwonenden en belanghebbenden worden gehouden, meldt de gemeente. Deze datum wordt geprikt nadat de minister een besluit heeft genomen.

De gemeente geeft aan regelmatig contact te hebben met Rijkswaterstaat over de Lange Jaap. Zowel wethouder Heleen Keur als burgemeester Jan de Boer zijn hierbij betrokken. "Hierbij benadrukt de wethouder het belang van de vuurtoren voor Den Helder." Ook is er regelmatig contact met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, laat de gemeente weten.

Risico

De Lange Jaap is in de 19e eeuw gebouwd en is de hoogste nog brandende vuurtoren van Nederland. Hij is geheel van gietijzer en is in 1988 als rijksmonument aangemerkt.

Rijkswaterstaat constateerde onlangs nieuwe scheuren in het bouwwerk, die bovendien ook veel groter waren dan eerder, en oordeelde dat het risico op instorten te groot zou zijn. Daarop werd de omgeving per direct afgezet en werd een onderzoek gestart.

Eerder zei Rijkswaterstaat al dat het een lastige klus wordt om de vuurtoren te behouden. "Omdat gietijzer niet te lassen is, is het een bijzondere complexe uitdaging de toren in stand te houden."