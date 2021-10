Huisduinen wil besluit minister over Lange Jaap niet afwachten en zoekt politiek op

De minister van Infrastructuur en Waterstaat mag dan wel het definitieve besluit nemen over wat er met vuurtoren Lange Jaap moet gebeuren, de inwoners van Huisduinen zeggen niet lijdzaam af te willen wachten. Via hun connecties in de landelijke politiek hopen ze ervoor te zorgen dat wordt gekozen voor behoud van de vuurtoren. Dat zei Jan Roelofsen van de dorpsvereniging Huisduiner Belang vanochtend op NH Radio.

"We gaan zeker actie ondernemen", vertelde Jan Roelofsen. "We hebben lijntjes uitstaan met leden van de Tweede Kamer, zodat we daarmee hopelijk een blokkade kunnen opwerpen." Zodoende hoopt hij dat via de interne contacten de ambtenaren worden bereikt die voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheden op een rij zetten.

Want niet de minister is volgens Roelofsen belangrijk, maar juist de ambtenaren die voor haar werken. "Het draait om het advies van de ambtenaren, hoe zitten zij er in en hoe brengen zij het advies naar haar. Nu gaat het er vooral om dat er geen geld meer is en dat de minister wordt gevraagd of ze nog ergens een potje heeft die kan worden aangesproken."

Spelletje

Roelofsen heeft overigens geen goed woord over voor Rijkswaterstaat: "Het is in feite een spelletje wat wordt gespeeld, eigenlijk is de vuurtoren jarenlang verwaarloosd. Nu is er geen geld meer en wordt het aan de minister overgelaten om een besluit te nemen."

Hij geeft wel aan dat hij goed contact heeft met de instanties. "Ik ben nog altijd voor renoveren van de Lange Jaap en heb er - net als wethouder Heleen Keur - nog vertrouwen in. Maar als het natuurlijk om een hoog bedrag gaat, is het de vraag welke kant het opvalt."

De bewoners van Den Helder en Huisduinen laten intussen duidelijk van zich horen naar Rijkswaterstaat toe: er is een kaartenactie opgezet en er zijn al 8.000 kaarten richting de dienst verstuurd. "Ik denk dat ze er daar helemaal gek van worden, en dat was ook de bedoeling", zo vertelde mede-initiatiefnemer van de kaartenactie Peter van Aalst vanochtend eveneens op NH Radio. "In de eerste 24 uur gingen er al 2.000 op de bus. Dat was gigantisch."

Restauratieregeling

De provincie heeft deze week ook van zich laten horen, in antwoord op vragen schrijft ze dat ze Rijkswaterstaat heeft 'gewezen op mogelijke ondersteuning uit onze restauratieregeling voor rijksmonumenten teneinde de Lange Jaap weer in volle glorie te herstellen. Dit indien uit bouwkundig onderzoek mocht blijken dat dit redelijkerwijs mogelijk is."