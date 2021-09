Behouden van de Lange Jaap is 'bijzonder complexe uitdaging', zegt Rijkswaterstaat

De combinatie van constructiefouten, het gietijzeren materiaal en de hoge leeftijd van de vuurtoren in Huisduinen heeft ervoor gezorgd dat er nu acuut instortingsgevaar dreigt voor de Lange Jaap, zoals hij in de volksmond heet. Het zal niet makkelijk worden om de problemen op te lossen, denkt Rijkswaterstaat. "Omdat gietijzer niet te lassen is, is het een bijzondere complexe uitdaging de toren in stand te houden."

NH Nieuws / Chantal Bos

Al in 1998 zijn constructiefouten vastgesteld in vuurtoren de Lange Jaap, toen was al bekend dat er scheuren in de vloeren zaten. De scheuren in de wanden zijn wel nieuw. Daardoor zou de constructie het volgens Rijkswaterstaat mogelijk ineens kunnen begeven. Sinds bekend werd dat er scheuren in de vloeren zaten, mag er al geen publiek meer komen in de iconische vuurtoren. Jan Roelofsen van bewonersvereniging Huisduiner Belang maakte zich er al jaren hard voor om de Lange Jaap te laten renoveren. Twee jaar geleden leek dat te gebeuren, maar naast de problemen met de vloeren die moesten worden opgelost, bleek toen ook dat de oude verflagen vermoedelijk de kankerverwekkende stof chroom-6 bevatte. Belazerd Roelofsen vindt het teleurstellend dat zo lang niet naar hem is geluisterd en nu voor de veiligheid de omgeving is afgezet. "Ik voel mij belazerd en bedonderd. Wij zijn heel betrokken bij die vuurtoren. Het is een dorp waar we een hele goeie band mee hebben. En dan zie je nu wat er gebeurt. Iedereen leeft mee met die vuurtoren, het is het icoon van de stad."

Sloop ziet Roelofsen niet gauw gebeuren: "Ik ga ervan uit dat 'ie blijft staan. Want als hij niet blijft staan, dan worden we een beetje gek." Ook burgemeester Jan de Boer van Den Helder vindt dat er alles aan moet worden gedaan om de vuurtoren te behouden. "Het icoon van Den Helder is robuust en kwetsbaar tegelijk. De Lange Jaap verdient de allerbeste behandeling." Ook burgemeester Jan de Boer wil dat er alles aan wordt gedaan om de toren te behouden:

Vuurtoren Lange Jaap op instorten - NH Nieuws