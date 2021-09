Jan wijst Rijkswaterstaat al jaren op risico's verpauperde vuurtoren Lange Jaap

Waarnemend secretaris van de Vereniging Huisduiner Belang Jan Roelofsen is boos. Hij vindt dat zijn waarschuwingen over het achterstallig onderhoud van zijn 'kindje' Lange Jaap onvoldoende serieus zijn genomen. Dat de vuurtoren nu op instorten staat is volgens Rijkswaterstaat niet het gevolg van achterstallig onderhoud, maar van constructieve fouten.

Omgeving vuurtoren Lange Jaap Den Helder afgesloten vanwege instortingsgevaar - NH Nieuws/Sjoerd Hilarius

De afgelopen decennia heeft Roelofsen, die het contact met Rijkswaterstaat over de vuurtoren onderhoudt, menig belangstellende meegenomen naar het lichthuis. Daarvandaan liet hij bezoekers dan genieten van het spectaculaire uitzicht. "Het was een enorme trekpleister", vertelt hij. 'Was' inderdaad, want vanwege scheuren in vloeren en roestende naden werd een paar jaar geleden besloten dat het niet langer verantwoord was om bezoekers te ontvangen. "Er mag behalve personeel niemand meer naar binnen. Het is te gevaarlijk om met groepen de trappen op te gaan", zei Roelofsen al in 2019 tegen NH Nieuws. Tekst gaat door onder video

Eindelijk een opknapbeurt voor vuurtoren Lange Jaap: 'Een veilig baken, thuis' - NH Nieuws

"Twee jaar terug heb ik al geroepen dat de vuurtoren op instorten staat", zegt Roelofsen. Dat was schromelijk overdreven, dacht hij toen. Hij wilde vooral de aandacht vestigen op het achterstallig onderhoud. "Maar nu blijkt dat het écht heel ernstig is." Volgens woordvoerder van Rijkswaterstaat Rob Hageman is de afgelopen dagen ontdekt dat er ook scheuren in de buitenmantel van de ruim 63 meter hoge gietijzeren vuurtoren zitten. "Dat is redelijk snel gegaan", vertelt Hageman "Bouten vertonen zwakke plekken en de platen vertonen zwakke plekken." Die zwakke plekken zouden er toe kunnen leiden dat het bouwwerk instort. Na de ontdekking besloten Rijkswaterstaat en de gemeente Den Helder daarom een gebied van ongeveer tachtig meter rond de vuurtoren af te zetten.

Rijkswaterstaat benadrukt dat het achterstallig onderhoud losstaat van het huidige instortingsgevaar. "Het gaat om de constructieve veiligheid", verwijst hij naar 'fouten' die bij de bouw van de vuurtoren zijn gemaakt. Doordat bij de bouw de gietstalen vloeren 'iets uit het lood' in de vuurtoren zijn gezet, is de spanning op de buitenmantel vooral bovenin door de tijd groter geworden en zijn er scheuren ontstaan. Die verklaring doet Roelofsen af als 'een beetje gelul'. "Ik ben geen techneut, maar dan had ik er al wel iets van moeten merken", zegt hij stellig. "Vorige week heb ik nog overleg gehad met Rijkswaterstaat. Toen was de conclusie dat er snel iets moest gebeuren, en nu zeggen ze dat 'ie kan omvallen." 'Iedereen wakkerschudden' Volgens Roelofsen hangt de schade in de buitenmantel dus wel samen met het achterstallig onderhoud. "Daarom wil ik nu iedereen wakkerschudden, Provinciale Staten, de Tweede Kamer en ik hoop volgende week in gesprek te gaan met de staatssecretaris van Economische Zaken. "Want er moet nu iets gebeuren." Rijkswaterstaat onderzoekt nu hoe ze de vuurtoren kunnen redden. "Mogelijk moet hij eerst worden gestut", besluit Rob Hageman van Rijkswaterstaat.