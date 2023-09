"Rijkswaterstaat blundert", vuurtoren Den Helder misschien toch niet gerenoveerd

Het is toch niet zeker of, hoe en wanneer Rijkswaterstaat vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen gaat renoveren. Rijkswaterstaat trekt het bericht in dat gisteren op de website verscheen. CDA-kamerlid Harmen Krul uit Den Helder is ziedend: "Rijkswaterstaat blundert opnieuw." Jan Dop van Huisduiner Belang, voorvechter voor het behoud van de vuurtoren, bergt de vlag weer op. Blij met een 'dooie mus': "Ik dacht het al. Toch geen biertje vanavond."

Foto: De Zeeweg bij vuurtoren de Lange Jaap is weer open - NH Nieuws

'Lange Jaap is gered!' Zo leek het er even op en er ging al een zucht van verlichting door Den Helder en Huisduinen toen het bericht van Rijkswaterstaat naar buiten kwam: "De werkzaamheden starten volgend jaar." Maar in Huisduinen wisten ze nog van niets. "Onderzoeken lopen nog en morgen komen ze weer kijken", vertelde Jan Dop van Huisduiner Belang eerder aan NH. Zijn twijfels over de juistheid van het bericht van Rijkswaterstaat blijken nu waarheid. Onjuiste informatie Wat is er misgegaan? Carlo Eijkels van Rijkswaterstaat weet het niet: "We betreuren het dat dit bericht naar buiten is gekomen. Er is onterecht een voorschot genomen op de eindrapportage van het onderzoek naar de staat van de vuurtoren en de fundering. Het is onjuiste informatie en we trekken het bericht vandaag nog in." Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Snapshot Video 227504 (00:00)