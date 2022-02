Drone-inspectie Lange Jaap: "Kijken of de scheuren langer zijn geworden"

Omdat het te gevaarlijk is om zelf naar binnen te gaan bij vuurtoren de Lange Jaap in Den Helder, wordt de inspectie daar met een drone gedaan. Op die manier wordt er gekeken hoe veilig de geliefde blikvanger nog is.

"Wat we nu aan het doen zijn is alles weer opnieuw in beeld brengen", vertelt drone-onderzoeker Steven Verver. "En kijken of de scheuren langer zijn geworden dan de markeringen." Hij wijst op het scherm: "Hier kun je goed zien dat de scheur precies doorloopt tot het einde van dat streepje."

Slopen voorkomen

Mensen die in de buurt van de vuurtoren wonen wijzen al jaren op het achterstallige onderhoud van Lange Jaap. In september waarschuwde Rijkswaterstaat voor instortingsgevaar en werd de directe omgeving van de vuurtoren afgezet.

Een bericht over de mogelijke sloop van Lange Jaap riep veel woede en verdriet op. Rijkswaterstaat zegt nu wel er alles aan te doen om de vuurtoren toch te behouden. Gisteren bood vereniging Huisduiner Belang in Den Haag een petitie aan voor het behoud van de Lange Jaap. "Daarvoor moeten we eerst weten hoe de huidige situatie is en daarvoor hebben we een drone-inspectie ingezet", aldus Marco van Herwaarden van Rijkswaterstaat.

Dudley en Eunice

Stormen Dudley en Eunice zullen nog wel een uitdaging worden voor de beschadigde vuurtoren. "Hij heeft meerdere stormen overleefd, ik hoop ook dat hij deze zal overleven en dat hij gewoon blijft staan", zegt Van Herwaarden.