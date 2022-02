Vereniging Huisduiner Belang bezoekt Den Haag vanwege behoud Lange Jaap

In september meldde Rijkswaterstaat dat de Lange Jaap, de gietijzeren vuurtoren bij Den Helder, mogelijk voor instortingsgevaar zou zorgen. Sindsdien is het gebied rondom de Lange Jaap afgezet en wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen voor het probleem. Een mogelijkheid is de sloop van de vuurtoren, maar dat is volgens Dop geen optie. "Het is behoud van het Nederlands erfgoed, het is een icoon en het is een rijksmonument, dat zijn belangrijke factoren om de vuurtoren te behouden."

'Het is een icoon'

Huisduiner Belang zet zich daarom al langere tijd in voor het behoud van hun icoon. Eerder werden grote hoeveelheden kleine vuurtorens verkocht. De acties kwamen groot in het nieuws en vandaag werd dus een nieuwe stap gezet, een petitie aan de Tweede Kamer. En volgens Dop is dat goed verlopen. "We werden hartelijk ontvangen, mensen waren goed voorbereid en ze waren heel blij met onze vuurtorentjes."

En nu?

Een goed gesprek dus met politici, maar of de Lange Jaap echt behouden wordt, is nog de vraag. Morgen start een controle met drones om goed in te schatten wat de schade is. Dop denkt zeker dat hun stap van vandaag heeft geholpen voor het behoud van de vuurtoren. "Al maanden zijn we met die vuurtoren bezig, ik heb er vertrouwen in dat het goed komt."

