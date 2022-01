Vuurtoren 'Lange Jaap' bij protestactie in het licht gezet

Huisduiner Belang heeft vanmiddag de vuurtoren, die al sinds 1878 met haar stralen de scheepvaart veiligheid biedt, zelf eens in het licht gezet. Scheuren in de gietijzeren wanden, mede door slecht onderhoud door Rijkswaterstaat, bedreigen het voortbestaan van het gekoesterde icoon op de dijk.

"We trekken aan de bel in Den Haag. Ze zullen weten wie we zijn in Huisduinen", vertelt voorzitter Jan Dop van Huisduiner Belang die de actie organiseert, "Vorige week is hier al een Tweede Kamerlid geweest en die is nu aan de slag in Den Haag dus dat is heel plezierig. We hopen nu weer landelijke publiciteit te krijgen, het kussen van de vuurtoren moest weer even opgeschud worden"

Afgelopen september werd na een inspectie duidelijk hoe slecht de Lange Jaap erbij staat. In een online-bijeenkomst met inwoners en andere belangstellende gaf Rijkswaterstaat onlangs toe dat er fouten zijn gemaakt bij het onderhoud. "We gaan in de teksten niet met vingers wijzen. Dit komt uit ons hart en de teksten zullen de mensen aanspreken", zegt Dop.

Projectie

De komende week wordt elke avond een tekst op de vuurtoren geprojecteerd. "Ik raak er een beetje door geraakt. Als je daar zo ziet 'SLOOP?' en dan er onder 'NEE!', kijk eens hoe het er op staat, apetrots", zegt Dop als de projectoren zijn ingeregeld.

Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel of er nog opties zijn om de vuurtoren te redden. De minister moet daar uiteindelijk een besluit overnemen. Dat zou eind deze maand moeten gebeuren, maar waarschijnlijk is er meer geduld nodig. "Het is nu natuurlijk een nieuwe minister. Die zal niet in zijn eerste week meteen met het dossier van de Lange Jaap beginnen", zegt Dop daarover, "Dat geeft ons ook weer tijd om de aandacht op de vuurtoren te vestigen. Voor ons geen probleem want de vuurtoren staat er nog steeds"