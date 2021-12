Rijkswaterstaat door het stof op bijeenkomst Lange Jaap: "Dit had anders gemoeten"

Rijkswaterstaat biedt haar excuses aan aan alle inwoners van Den Helder. Dit lieten zij weten tijdens een online-bijeenkomst waarin vragen gesteld konden worden over de vuurtoren Lange Jaap. Rijkswaterstaat hoopt samen tot een oplossing te komen. Voor de betrokken bewoners is het mosterd na de maaltijd.

De bewoners kunnen nu niet veel anders dan de handreiking van Rijkswaterstaat aan te grijpen. "Ik ben er nog niet helemaal gerust op dat de toren behouden blijft. Ik ben geschrokken van de bevestiging dat het binnen RWS toch echt ontbroken heeft aan besluitvorming", merkt Dop somber op. "We zijn nu afhankelijk van een slot advies en het besluit van de minister." De minister zal eind januari een besluit nemen over de Lange Jaap.

Rijkswaterstaat toont de inzet om de Lange Jaap te behouden en hoopt samen tot een breedgedragene oplossing te komen. Samen met het ministerie zijn ze van plan de kosten 'in alle redelijkheid' op zich te nemen. "Onze allereerste prioriteit is om te kijken of het mogelijk is om de toren te behouden", aldus Rijkswaterstaat. Het woord 'sloop' is tijdens de hele bijeenkomst van anderhalf uur niet gevallen.

Ook spreker Daan Lavies van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) merkt op dat er een plicht geldt voor het in stand houden van monumenten in Nederland. "De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar, dus Rijkswaterstaat" concludeert Lavies. "En aan die verantwoordelijkheid is niet voldaan." RCE zet in op het behoud van de toren.

Jan Dop, voorzitter van het Huisduiner Belang, is één van de online sprekers en wil nog niks weten van excuses. Zijn prioriteit ligt bij het behouden van de Lange Jaap. Hij is van mening dat Rijkswaterstaat de verplichting heeft om de toren te behouden of vervangen. "Desnoods met een Lange Jaap 2."

Rijkswaterstaat trekt het boetekleed aan en verontschuldigt zich tijdens een online-bijeenkomst over de toekomst van de Lange Jaap. "Het is een ontluisterend beeld als je naar de tijdlijn van De Lange Jaap kijkt. Er zijn ondanks alle inspecties, geen structurele maatregelen getroffen. Dit had anders gemoeten", laat Rijkswaterstaat weten. "Onze excuses voor de afgelopen twintig jaar."

Slechte staat

De Lange Jaap verkeert in slechte staat, zo bleek eerder uit onderzoek: er zitten onder meer scheuren in de wand en in de vloeren. Ook zit er roest in de voegen. Omdat de situatie in en rond de toren daardoor onveilig is, werd de omgeving van de toren in september afgezet.

Vanwege de verwaarloosde staat van de nog in gebruik zijnde vuurtoren blijven er feitelijk nog maar twee reële opties open, blijkt uit het onderzoek van ingenieursbureau Rotterdam, TNO en PT Structural. De toren volledig demonteren en herbouwen of sloop. Enkel de scheuren repareren is volgens het ingenieursbureau 'technisch onhaalbaar' omdat scheuren in gietijzer niet te repareren is. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat verder onderzoeken hoe het zo fout heeft kunnen gaan bij de monumentale vuurtoren.