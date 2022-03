Vuurtoren de Lange Jaap zit vol liedjes: "Mijn vader schreef dit 40 jaar geleden"

De vuurtoren van Huisduinen is de laatste tijd vaak in het nieuws. Door slecht onderhoud staat het lichtbaken er slecht bij en sloop dreigt. Maar de toren zit in de harten gesloten van de bewoners en dat leidt regelmatig tot mooie creatieve uitingen. Veel muzikanten hebben bijvoorbeeld zich door het licht laten inspireren.

Wie een kleine zoektocht op internet doet, komt diverse liedjes tegen van lokale artiesten over vuurtoren de Lange Jaap. De meest recente is van muzikant Jan Helder die een verzoek kreeg van Huisduiner Belang, die actie voert voor de toren: "Ik heb een jaar of vijf terug al eens een lied geschreven voor Huisduinen. Toen al het gedoe met de toren begon, vroegen ze of ik een liedje wilde maken", vertelt hij achter het mengpaneel in zijn eigen studio, thuis in één van de slaapkamers.

Heimwee

Nico Walter uit Julianadorp moet gebruikmaken van analoge geluidsmiddelen. Op de platenspeler ligt het singletje "Lange Jaap", dat zijn vader 40 jaar geleden schreef. "Mijn vader was vrachtwagenchauffeur en die had altijd vreselijke heimwee. Als hij buiten de stad was, vond hij dat niet leuk. Als hij de Lange Jaap weer zag dan was hij weer thuis."

"Het is het symbool van Den Helder. Mijn opa en oma hebben een café gehad onder de rook van de vuurtoren. Ik heb zelf jaren als postbode op Huisduinen gelopen", vertelt Jan Helder. "Zwagers van me zijn vissers. Dus de Lange Jaap zit wel in het bloed. Dat is bij iedereen in Den Helder zo, denk ik."

Singeltjes

Nico Walter, die het lied 40 jaar geleden zelf inzong, kan zich herinneren dat het plaatje het toen best goed deed. "De mensen vonden het leuk. We hebben er toen 1.000 laten drukken. En er zijn er nu nog vijftien over. Dus wie wil....voor een mooi prijsje", zegt hij met een lach. Afgelopen weken werkt hij met collega-muzikanten aan een nieuwe versie. "Ik heb alles weer ingezongen. Ook de tweede stem. Dat was zo hoog als van een meisje."

Jan Helder schreef de tekst voor zijn 'Onze Lange Jaap' op de melodie van een liedje van Toon Hermans. "Ik wilde dat de coupletten serieus waren. Het gaat om het belang en behoud van de vuurtoren. Maar, er zijn best wat andere liedjes geschreven, die een beetje somber waren. Het refrein is vrolijk. Áls de Lange Jaap gerestaureerd wordt, dan wordt dit het lied waar we het mee gaan vieren, denk ik."

Kijk hieronder naar de liedjes van Jan Helder en Nico Walter en wat er nog meer te vinden is op internet.