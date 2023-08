Wéér een ernstig ongeluk N9: weg bij Julianadorp afgesloten voor verkeer

Op de N9 bij Julianadorp is vanochtend een auto op een boom gebotst. Hierbij zijn twee mensen gewond geraakt, aldus een woordvoerder van de politie. De weg tussen Den Helder en Julianadorp is afgesloten voor verkeer.

Bij een ernstig ongeval op de N9 bij afslag Julianadorp zijn vanochtend twee mensen zwaargewond geraakt. Een woordvoerder van de politie laat weten: "Een van de gewonde personen is per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd." Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, de politie heeft de zaak in onderzoek.

Weg afgesloten

Door het ongeval is de weg tijdelijk afgesloten voor verkeer. Hoelang de afzetting gaat duren is onbekend. Het gaat geregeld mis op de N9. Met vijf dodelijke ongelukken en 84 slachtofferongevallen tussen 2017 en 2021 behaalde de N9 zelfs de top 10-lijst met wegen waar de meeste ongelukken gebeuren.