Opnieuw raak op N9: botsing tussen vrachtwagen en auto, weg in beide richtingen dicht

Een vrachtwagen en een auto zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de N9 bij Bergen. De weg is hierdoor tijdelijk in beide richtingen afgezet.

Rond 14.00 uur kwam de melding binnen bij de hulpdiensten. Het ongeluk zou zijn gebeurd door de maaiwerkzaamheden in de berm. "Hierdoor moest tegengesteld gereden worden en dat ging niet helemaal oké", aldus een verkeersagent tegen NH.

Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat de N9 in beide richtingen afgesloten is voor al het verkeer en wordt omgeleid via de parallelbaan. Dit zorgt volgens de ANWB voor enkele minuten vertraging.

Zoveelste crash

Dit is de zoveelste keer dat het misgaat op de N9. Het wegdeel tussen knooppunt Kooimeer bij Alkmaar en De Kooy bij Den Helder staat in de top tien van N-wegen waar de meeste ongelukken gebeuren.

In maart 2023 overleed een 31-jarige man uit Den Haag na een botsing tussen een auto en een tankwagen bij Schagerbrug. In augustus 2022 raakten twee vrouwen zwaargewond na een crash bij Schoorl.