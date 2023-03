Automobilist overleden bij zwaar ongeluk op N9, weg afgesloten door berging gevaarlijke stoffen

Bij het ernstige ongeluk dat vanmiddag op de N9 ter hoogte van Schagerbrug gebeurde, is een 31-jarige automobilist uit Den Haag overleden. De N9 is voorlopig afgesloten omdat de vrachtwagen die bij het ongeluk is betrokken gevaarlijke stoffen vervoerde.

Volgens getuigen ging het om een frontale botsing tussen een personenauto en een tankwagen. Op beelden was eerder al te zien dat de auto compleet verwoest was.

Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. Deze werd kort na de oproep alweer geannuleerd. Hoe het met de bestuurder van de tankwagen gaat is niet duidelijk.

De N9 blijft voorlopig dicht: de politie is bezig met onderzoek en Rijkswaterstaat laat weten dat het onderzoek en het opruimen van de gevaarlijke stoffen nog zeker tot vanavond gaan duren. Verkeer wordt omgeleid.

'Dodenweg'

De N9 is een beruchte weg als het gaat om zware ongelukken. Er gebeuren regelmatig (frontale) botsingen waarbij gewonden of doden vallen. Rijkswaterstaat is bezig met een plan om de weg iets veiliger te maken, maar het miljoen dat ze daarvoor hebben gekregen is niet genoeg om echt ingrijpende maatregelen te nemen.

De weg heeft al vaker op de politieke agenda gestaan. In 2019 werden er door het CDA in de Tweede Kamer vragen gesteld over de veiligheid van de weg.