Niets om trots op te zijn: N9 in top 10 meeste ongelukken

De N9, het wegdeel tussen knooppunt Kooimeer bij Alkmaar en De Kooy bij Den Helder staat in de top tien van N-wegen met de meeste ongelukken. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Sweco in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. "Maar alleen kijken naar ongevallen, zegt niet zoveel", stelt Hans Drolenga van Sweco.

Met vijf dodelijke ongelukken en 84 slachtofferongevallen tussen 2017 en 2021 behaalt de N9 de 9e plek in de lijst van wegen met de meeste ongevallen. De weg wordt dan weer niet genoemd in de top 10-lijst die zich richt op de ongevalsdichtheid, wat staat voor het aantal ongevallen per kilometer weglengte.

"De ene weg is 50 km lang en de andere maar twee. Hoe langer en drukker, hoe groter de kans op een ongeval", legt Hans Drolenga, adviseur Veilige Mobiliteit bij Sweco, uit aan mediapartner Duinstreek Centraal.

Toch vindt Drolenga dat de onveiligheid van N-wegen moeten worden aangepakt. "Het is belangrijk te beseffen dat ruim 22 procent van de verkeersongelukken zich op N-wegen bevinden. Terwijl N-wegen slechts vijf procent van het wegennet omvatten."

