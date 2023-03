Op N9 omgekomen automobilist (31) reed vermoedelijk op de verkeerde weghelft

"De bestuurder van de tankwagen is verhoord", vertelt politiewoordvoerder Erwin Sintenie. "Dat is een standaard procedure bij een dodelijk ongeluk. Maar er is nog geen indicatie dat hem enige schuld treft. Hij is daarom ook weer op vrije voeten gesteld."

Hoewel er bij het ongeluk iemand om het leven is gekomen, had het nog veel erger kunnen aflopen, zegt Sintenie. "Gelukkig is de bestuurder van de tankwagen niet gewond geraakt. In zijn tankwagen zaten gevaarlijke stoffen. Daarmee is het gelukkig goed afgekomen."

Volgens de politie 'duidt alles erop' dat de 31-jarige Hagenaar op de verkeerde weghelft reed. Er zal nog worden onderzocht of het om een verkeerd afgelopen inhaalmanoeuvre ging, of dat de man afgeleid was of alcohol of drugs had gebruikt. "Maar dat is alleen voor de statistieken. Aangezien hij is overleden, kunnen we hem toch meer niets verwijten."