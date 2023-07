Verkeersregelaars moeten gevaarlijke N9 veiliger maken: 'Mensen snappen het niet'

Op het kruispunt komen de N9, de Zeeweg en de vlotbrug naar Sint Maartensbrug bij elkaar. Het is er in de zomer erg druk door onder meer autoverkeer richting het strand en verkeer van en naar Texel. Behalve het autoverkeer is het ook een belangrijk fietserskruispunt. Ook die moeten veilig over kunnen steken, vindt de gemeente.

De complexiteit van het kruispunt in combinatie met de drukte zorgde afgelopen zomer voor onveilige en chaotische situaties. Daar weet bewoonster Alicia Buitendijk alles van: "Het is een chaos. De meeste mensen lijken de situatie niet te snappen. Vooral bij de vlotbrug is niet altijd duidelijk wie voorrang heeft. Soms rijden auto's zelfs bij de vlotbrug achteruit de N9 weer op, omdat er van de andere kant van het kanaal een auto aan komt."

'Weg omleggen'

Buitendijk: "We hebben ook gehoord dat Rijkswaterstaat dit najaar het kruispunt opnieuw gaat inrichten, dat er wat plansoenen verdwijnen, het fietspad wordt verbreed en er komt een extra zebrapad. Nou, van mij mogen ze de weg omleggen dan hebben we er helemaal geen last meer van."

De verkeersregelaars zijn er op de vrijdag, zaterdag en zondag gedurende de zomervakantie. Wethouder Heddes van Schagen: “Het kruispunt is soms zo druk dat er onveilige situaties ontstaan. Met de inzet van veersregelaars denken en hopen wij dat de verkeersveiligheid verbetert en de chaos afneemt”.