Larense beautysalon half jaar na vondst explosief weer open: "Het was een hel"

De beautysalon aan de Larense Brink die in februari een explosief pakket voor de deur had liggen is weer open. Dezelfde dag dat het explosief onschadelijk werd gemaakt, besloot de burgemeester het pand te sluiten. Die maatregel is voorbij en de zaak ontvangt weer klanten. "Het was een hel", vertelt eigenaresse Sakina Boulagrich. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) loopt het onderzoek nog, maar kan daardoor verder weinig kwijt over de voortgang.

De gemeente Laren laat weten dat in overleg met de politie en het OM is besloten de sluiting op te heffen. Dat besluit is op 11 augustus genomen en directe omwonenden zijn per brief op de hoogte gebracht. "Momenteel zijn er geen zwaarwegende gronden meer om het pand langer gesloten te houden", zo luidt de uitleg van de gemeente. "Gelet op het aanzienlijke tijdsverloop sindsdien, waarin geen nieuwe incidenten hebben plaatsgevonden, is geoordeeld dat het pand weer open kan."

Inmiddels heeft de beautysalon vorige week haar deuren stilletjes weer geopend en ontvangen ze gasten. "We zijn heel blij dat we weer open kunnen, maar we moeten wel weer helemaal onderaan beginnen. We zijn natuurlijk maanden dicht geweest", vertelt Boulagrich.

Raadsel

Na de vondst van het explosief zijn twee veiligheidscamera's geplaatst. Eén van de twee geplaatste camera's is weggehaald. De andere camera staat er nog, maar of die aanstaat is niet duidelijk. Die doet nog herinneren aan de tijd dat de zaak gesloten was. "Dat was een hel", vertelt Boulagrich, terugblikkend op die tijd. Uit welke richting de dreiging kwam is voor haar nog steeds een raadsel. Over het lopende onderzoek zelf wil ze weinig kwijt. "Ik vertrouw op de politie. Voor ons is het nu afwachten en weer doorwerken."

Ook het OM zelf wil nog weinig kwijt over de zaak, omdat het onderzoek nog loopt. Na de vondst van het explosief is er een 17-jarige jongen uit Utrecht opgepakt. Het enige wat het OM wil vertellen is dat op 21 juli zijn hechtenis is geschorst en hij dus weer op vrije voeten is. Wel blijft de jonge Utrechter verdachte in de zaak.

Verdacht pakket

Op 17 februari van dit jaar werd Laren opgeschrikt door de vondst van een verdacht pakket voor de deur van de beautyzaak aan de Brink in Laren. Hulpdiensten en de Explosieve Opruimingsdienst rukten massaal uit en het gebied werd grotendeels afgezet. Nadat het verdachte pakketje was onderzocht door de EOD bleek het om een explosief te gaan. Deze is uiteindelijk dezelfde middag verderop in Huizen op een veilige manier tot ontploffing gebracht, waarna de gemeente in samenspraak met de politie en het OM dezelfde dag besloot de winkel te sluiten.

Daarna keerde de rust snel terug in het dorp. Omliggende ondernemers en omwonenden bleven er nuchter onder. Wel werden er twee veiligheidscamera's voor de winkel geplaatst en werden er door de politie via RTV Utrecht camerabeelden van de persoon die het pakket plaatste gedeeld. Opvallend is dat een week eerder een pand van dezelfde beautyketen aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht werd beschoten.

Uiteindelijk werd 8 mei een 17-jarige jongen aangehouden op verdenking van zowel het beschieten van het pand in Utrecht als het plaatsen van het explosief in Laren.