Omwonenden blijven nuchter na vondst explosief pakket Laren: "Ik raak niet snel in paniek"

De rust op de Larense Brink is teruggekeerd. Niets doet meer herinneren aan de drukte van vrijdagochtend toen er een explosief pakketje werd gevonden. Helemaal rustig is het ook weer niet: er klinken boren en zagen, tegenover de gesloten zaak waar het pakket is gevonden worden beveiligingscamera's opgehangen. De omwonenden en nabijgelegen ondernemers blijven er ondanks de gebeurtenissen nuchter onder.

Daarna is het stel door de politie uit het pand gehaald en achter het afzetlint gebracht. "Dus zijn wij maar koffie gaan drinken bij de bibliotheek", vertelt hij nuchter. "Ik raak niet snel in paniek. Als het pakket was afgegaan, had ik wel een probleem met mijn voorgevel en had ik een nieuwe televisie moeten kopen", zegt hij lachend.

"Ongeveer drie uur zijn wij dicht geweest", vertellen de eigenaren. "Maar onveilig hebben we ons geen moment gevoeld." Toen alles was opgeruimd op de Brink kwam de brigadier langs bij het koppel. "Als dat pakket was afgegaan lagen onze ramen eruit. Dat vertelde hij ons."

Wel is er ongeveer een week geleden een andere zaak van dezelfde schoonheidsketen aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht beschoten. De politie liet kort na de vondst van het explosieve pakket in het Brinkdorp weten dat ze Laren vooralsnog als losstaand incident onderzoeken.

Na forensisch onderzoek bleek dat het niet ging om kogelgaten, maar om andere beschadigingen. Dat vertelt de politie na vragen van NH Nieuws. Waar die beschadigingen dan wel door kwamen is niet duidelijk. Verdere details wil de politie in het kader van het lopende onderzoek niet kwijt.

Wel viel hem op dat hij ongeveer drie weken geleden midden in de nacht schietgeluiden hoorde. "Wij slapen aan de voorkant van ons huis. Rond tien over drie 's nachts hoorden wij drie keer een 'pang.' Er waren daarna gaten in het glas van de beautysalon te zien." Ook andere omwonenden zeggen beschadigingen in het glas te hebben gezien.

De eigenaren zijn blij met de maatregelen en hoe de politie en de gemeente alles hebben aangepakt. "Ook de burgemeester is bij ons langs geweest met de vraag of het goed ging bij ons. Ook hebben we een nummer gekregen voor mogelijke psychische hulp. Maar die hebben we niet nodig", vertelt het nuchtere stel. "Maar deze gebeurtenis is natuurlijk niet goed voor Laren. Dit is geen reclame."

'Serieuze shit'

Ook vanuit het Brinkhuis konden bezoekers vrijdagochtend goed zien wat er allemaal gaande was. De bezoekers eventjes gebruik maken van de zijdeur, maar behalve dat bleef het in het buurthuis van Laren opvallend rustig en liepen alle werkzaamheden gewoon door.

"Het is serieuze shit", zo vertelt een nabijgelegen winkeleigenaar die niet bij naam genoemd wil worden. "Toen ik aankwam bij de Brink om naar werk te gaan was alles afgesloten. Ik kon mijn winkel niet meer in, dus ben ik weer terug naar huis gegaan. Eenmaal daar las ik op het nieuws wat er allemaal aan de hand was."