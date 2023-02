Utrechtse vestiging Larense beautysalon met verdacht bompakket vorige week beschoten

Een andere vestiging van de beautysalon in Laren waar vanmorgen een verdacht pakketje is gevonden is vorige week beschoten. Het gaat om een zaak aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht . De reden van de incidenten is nog niet duidelijk, ook niet of er een verband is.

Rond 9.00 uur vanmorgen wordt alarm geslagen in Laren. Er ligt een pakketje voor de deur van schoonheidssalon FullGlamDutch aan De Brink. Die zaak is op dat moment dicht. Omliggende panden zijn ontruimd.

Inmiddels heeft de Explosieve Opruimingsdienst het pakket, volgens het NHD met 'een plofkraakbom' tot ontploffing gebracht. Nu blijkt dat vorige week een andere vestiging van de beautysalon meermaals is beschoten.

De beschieting van de vestiging in Utrecht was in de nacht van 9 op 10 februari. De politie liet daar eerder over weten dat een man met gewatteerde donkere jas met capuchon en een donkere broek naar het pand loopt, en een aantal keer vuurt. Daarna loopt hij weg.

De politie laat aan NH Nieuws weten dat het onderzoek zich vandaag richt op het verdachte pakket in Laren en kan niet bevestigen dat de schoten op de zaak in Utrecht worden meegenomen in dat onderzoek.

De eigenaresse van de beautysalons was op dit moment nog niet bereikbaar voor commentaar. Eerder heeft ze tegen RTV Utrecht gezegd 'geschrokken' te zijn en 'geen ruzie of vijanden' te hebben. Later meer.