VIDEO: verdacht pakketje Laren tot ontploffing gebracht door de EOD

De EOD heeft het verdachte pakketje dat vanmorgen werd gevonden aan de Brink in Laren tot ontploffing gebracht, en dat bleek uiteindelijk nog een beste knal te zijn. Het is nog niet duidelijk wat er precies in het pakketje zat.

Vanmorgen werd er een verdacht pakketje gevonden voor een pand aan De Brink. Het pand, waar een schoonheidssalon in zou zitten, werd ontruimd en de straat werd afzet. De EOD heeft de inhoud van het pakketje onderzocht en besloten het tot ontploffing te brengen aan de Randweg in Huizen.

Een woordvoerder van de politie liet eerder weten dat het niet bekend is waar het pakketje vandaan komt of waarom het daar lag. Dat wordt nog onderzocht. Over de inhoud van het pakketje zijn nog geen uitspraken gedaan. De Brink in Laren is weer open voor verkeer.