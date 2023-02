EOD laat verdacht pakketje uit Laren ontploffen in Huizen

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gaat het pakketje dat vanmorgen aan De Brink in Laren gevonden is, tot ontploffing brengen aan de Randweg in Huizen. De straat in centrum van Laren werd vanmorgen afgesloten nadat er een verdacht pakketje werd aangetroffen voor een pand. De EOD heeft onderzoek gedaan naar de inhoud van het pakket.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er vanmorgen om 9.00 een verdacht pakketje is gevonden voor een pand in de straat. "Dat pand is ontruimd, maar er was niemand aanwezig", vertelt hij. Het zou gaan om een schoonheidssalon. De straat is afgesloten, andere panden worden niet ontruimd.

Aan het einde van de ochtend is besloten dat de EOD het pakketje gaat laten ontploffen aan de Randweg in Huizen. "Waarschijnlijk levert dat geen hinder op voor het verkeer", laat de woordvoerder weten. "Er is gekozen voor een veilige locatie."

De woordvoerder vertelde eerder vanmorgen dat de EOD er is om te kijken wat er in het verdachte pakketje zit. "Op dit moment is de Explosieven Opruimingsdienst bezig", vertelt NH Verslaggever Daan Visser op NH Radio. Hij staat net buiten de afzetting. "Net kwam de man in het pak even zijn collega's bijpraten, hij maakte geen gestreste indruk, maar ze zijn nog steeds aan het kijken naar de inhoud."

Daan laat weten dat er rond 11.40 uur begonnen is met het opruimen van de afzetting. "Het is nog niet duidelijk wat er in het pakketje zit, maar ik zie dat de afzetting langzaam wordt afgebouwd en de hulpdiensten ook langzaam vertrekken."

