Bewakingscamera's houden Larense beautyzaak in de gaten na vondst bompakket

Tegenover de Larense beautyzaak waar vrijdag een bompakket werd gevonden, zijn camera's geplaatst om de zaak in de gaten te houden. Het plaatsen van de camera's is onderdeel van de 'zichtbare en onzichtbare' beveiliging van het pand. Buurtbewoners en naastgelegen ondernemers vertellen dat ze blij zijn met de maatregelen.

De twee camera's zijn aan de lantaarnpalen voor de zaak gehangen, eentje vlak vóór de salon, de andere aan de overkant van de straat. De beveiligingscamera's zijn onderdeel van een pakket van zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen die sinds vrijdag zijn genomen.

"Directe omwonenden en ondernemers zijn hierover geïnformeerd via een brief", zo laat de gemeente weten. "Over de andere zichtbare en onzichtbare maatregelen kunnen we in het belang van het onderzoek helaas geen uitspraken doen."

Nabijgelegen ondernemers en buurtbewoners vertellen wel aan NH Nieuws dat ze blij zijn met de beveiligingsmaatregelen.

Verdacht pakket

Het normaliter rustige Brinkdorp werd vrijdagochtend opgeschrikt nadat er tegenover de beautysalon een verdacht pakketje werd gevonden. Een groot deel van de Brink werd afgezet en politie, ambulance en brandweer waren aanwezig.

Uiteindelijk is het pakketje door de Explosieve Opruimingsdienst onderzocht en op een veilige locatie tot ontploffing gebracht. Vrijdagavond maakte de gemeente bekend dat het pand van de beautysalon wordt gesloten. Wanneer het pand weer open gaat is nog niet duidelijk.