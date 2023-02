Gemeente Laren sluit winkelpand na vondst verdacht pakket

De gemeente Laren heeft het winkelpand waar vanmorgen een verdacht pakket is gevonden tijdelijk gesloten. Ook is er de komende periode verscherpt toezicht met zichtbare en onzichtbare maatregelen, zo meldt de gemeente. Hoe lang de zaak gesloten blijft is niet duidelijk.

In overleg met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) heeft burgemeester Nanning Mol besloten de schoonheidssalon die in het pand zit en waar vrijdagochtend een verdacht pakket is gevonden, te sluiten. Voor hoe lang is niet duidelijk. Ook is er deze periode verscherpt toezicht in de omgeving, met zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. Wat die precies inhouden is ook niet duidelijk.

Burgemeester Mol zegt geschrokken te zijn van de vondst. "Dit geldt natuurlijk ook voor omwonenden en andere inwoners van Laren. Ik heb gesproken met de getroffen ondernemer. Ook hebben we contact met omwonenden van het pand. Ik ben dankbaar dat er door politie, brandweer en de Explosieven Opruimingsdienst zo kordaat is opgetreden", zo laat hij weten.

Opgeschrikt

Laren werd vrijdagochtend opgeschrikt nadat er bij de schoonheidssalon aan de Brink een verdacht pakket werd gevonden. Een groot deel van de Brink werd afgezet vanwege mogelijk ontploffingsgevaar en de politie, ambulance en brandweer waren aanwezig. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) heeft het verdachte pakketje veilig tot ontploffing gebracht. De politie doet op dit moment nog onderzoek en wil verder nog geen uitspraken doen.