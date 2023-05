Jonge Utrechter opgepakt voor plaatsen explosief aan Larense beautysalon

Een 17-jarige jongen uit Utrecht zou betrokken zijn geweest bij het plaatsen van het explosief bij de beautysalon in Laren. Daar komt nog eens bij dat de politie hem ook een rol toedicht bij de beschieting van een Utrechtse schoonheidssalon. De Utrechter is vandaag opgepakt als verdachte.

In de nacht van 16 op 17 februari werd even voor 1.00 uur een pakketje op het raam van de salon aan de Brink in Laren geplakt. Het blijkt een explosief te zijn. Nadat het pakketje rond 9.00 uur is ontdekt, zette de politie de straat af en heeft de Explosieven Opruimingsdienst alles onderzocht en opgeruimd. Het explosief is later die dag op een veilige locatie aan de Randweg in Huizen tot ontploffing gebracht.

Direct daarop besloot de gemeente Laren de winkel tijdelijk dicht te houden. Daarnaast vond burgemeester Nanning Mol na overleg met het Openbaar Ministerie het nodig om het toezicht op en rond het winkelpand in hartje Laren te verscherpen. Zo kwamen er zichtbare (camera's) en onzichtbare maatregelen.

Kogelinslagen

Een week eerder zou dezelfde jongen ook al hebben laten gelden bij een beautysalon van dezelfde eigenares aan de Marnixlaan in Utrecht. Midden in de nacht van 10 februari zijn hier meerdere kogels op het Utrechtse pand afgevuurd. Pas in de ochtend ziet een medewerker van de salon de kogelinslagen en alarmeert de politie.

Na deze twee incidenten is de recherche een onderzoek gestart. Zo zijn er camerabeelden opgevraagd en hebben opsporingsprogramma's als Opsporing Verzocht informatie opgeleverd. Zo is de 17-jarige Utrechter als verdachte in beeld gekomen. De jongen is aangehouden. De politie sluit meerdere arrestaties niet uit, want het onderzoek loopt nog.