Beelden van plaatsen explosief bij beautysalon Laren vrijgegeven

Er zijn beelden gepubliceerd van het explosief dat in februari bij de beautysalon in Laren werd gelegd. De politie heeft deze beelden gedeeld met RTV Utrecht en hoopt dat iemand de dader herkent.

In het opsporingsprogramma van RTV Utrecht, Bureau Hengeveld, zijn de beelden uitgezonden. Op het bewakingsbeeld is te zien hoe in de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 februari rond 01.00 een jong ogende man in trainingspak een pakketje tegen het raam van de salon aanplakt met tape.

De volgende ochtend werd het pakketje gespot, waarna een groot deel van de Larense Brink werd afgezet. Brandweer, ambulance en politie waren aanwezig. De Explosieve Opruimingsdienst heeft het pakket uiteindelijk op een veilige locatie tot ontploffing gebracht.

De beautysalon is door de gemeente gesloten tot onbepaalde tijd. Ook heeft de gemeente zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. Zo zijn er twee camera's voor de deur van de zaak geplaatst.

Andere salons

Opvallend is dat de salon van dezelfde keten in Utrecht aan de Amsterdamsestraatweg al eerder is beschoten. Ook hiervan zijn beelden vrijgegeven. Ook deze zaak is gesloten op last van de gemeente en de zaak in het Limburgse Roermond is uit voorzorg gesloten.

Eigenaresse van deze salons, Sakina Boulagrich, laat aan RTV Utrecht weten geen idee te hebben waar de bedreigingen vandaan komen en zegt dat ze niet afgeperst wordt of een conflict met iemand heeft.

Tips

De politie hoopt dat mensen de man herkennen. Wie het op de beautysalons heeft gemunt of wat de reden voor de bedreigingen is blijft nog onduidelijk. Mochten mensen hier meer van weten kunnen ze contact opnemen met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.