Wat maakt meedoen aan fietsevenementen in onze provincie zo bijzonder?

In deze aflevering van onze serie Kampioenen onderzoekt NH waarom mensen meedoen aan fietsevenementen in onze provincie. Elk jaar stappen duizenden mensen op de fiets om te bewegen en om gezamenlijk een stukje Noord-Holland te ontdekken. Waarom zou je meedoen aan een deze fietstochten en wat maakt het ‘samen’ fietsen zo leuk?

Le Champion organiseert al vanaf 1969 fietsevenementen. Inmiddels is er keuze uit meer dan 20 fietsevenementen. De tochten leiden door mooie natuurgebieden, dorpen en steden. Iedereen kan meedoen, het is goed verzorgd en er is altijd keuze uit verschillende afstanden.

“Het is vooral de sfeer die belangrijk is. Alles is goed verzorgd en iedereen heeft plezier. Overal kom je mensen tegen en maak je praatjes. Zo deel je de passie voor de sport en de omgeving”, vertelt Marloes. “Bewegen is gezond, gezellig en goed voor de geest. Maar het is ook gewoon een leuke dag om je sportief te vermaken”, vult Nienke aan.

Trots op de provincie

Maar behalve de sportieve gezelligheid is er nog een andere reden waarom de fietsvriendinnen meedoen. Ze vinden het leuk om anderen hun West Friesland te laten zien. “Wij komen zelf uit deze omgeving en kennen het goed. Maar de mensen die meedoen, komen niet allemaal van hier. Het geeft je toch wel een gevoel van trots om ze allemaal te zien genieten van het landschap”, bekent Nienke lachend.

Event manager Jan Willen Mijderwijk van Le Champion begrijpt de trots van Nienke wel. “Onze routes laten je kennismaken met plekken waar je anders niet zo snel komt. Ze gaan langs kastelen, mooie dorpen en dan weer langs het IJsselmeer. Noord-Holland is een provincie met heel veel diversiteit en daar mogen we best trots op zijn”, vertelt hij.

Stok achter de deur

Ook deelneemster Tanja Slagter geniet vandaag van het landschap. Maar voor haar is er nóg een belangrijke reden om zich in te schrijven voor een fietsevenement. Het is een stok achter de deur om te blijven bewegen: “Als je weet dat je meedoet moet je wel zorgen dat je in vorm bent. Anders is er altijd wel ergens een excuus om niet te gaan. En nu moet je wel”, verklaart ze.