Niemand verdwaalt tijdens de Ronde van Noord-Holland, dankzij vrijwilligers

In deze aflevering van de serie kampioenen nemen een kijkje bij de voorbereidingen van de Ronde van Noord-Holland. De wielerklassieker werd afgelopen zaterdag voor 49ste keer gehouden. Op de dag voorafgaand aan het evenement volgt presentatrice Sibel Önemli parcoursleider Fred Middelburg en uitpijler Adrie Nilessen tijdens het uitzetten van de route. Een flinke klus, want de totale route is ruim 260 km lang.

Vrijwilliger Fred Middelburg (75) is al maanden bezig is met de voorbereiding voor het evenement. Als parcoursleider is hij verantwoordelijk voor het uitzetten van de route. Op basis van ervaringen van de vorige Ronde van Noord-Holland wordt de route aangepast en uitgezet. "Dat werk begint al in oktober, want als je niet op tijd de vergunningsaanvragen de deur uit hebt, dan heb je een probleem", vertelt Fred

Als de route eenmaal is goedgekeurd gaat Fred deze controleren. Ook de plekken van de verzorgingsposten en verkeersregelaars bepaalt Fred. Sibel ontmoet Fred op de dag voordat de ronde gehouden wordt. Het is een drukke dag voor Fred, want hij moet diverse splitsings- en waarschuwingsborden op de 160 kilometer lange route plaatsen. En Sibel helpt graag een handje mee.

Onderweg naar de eerste splitsing in Alkmaar legt Fred uit waarom hij al meer dan 30 jaar vrijwilliger is bij Le Champion. "Het is een hele fijne organisatie met mooie evenementen en het is een hele trouwe vrijwilligersgroep, waardoor ik een heleboel mensen heb leren kennen."

Uitpijlers

Naast Fred zijn er vandaag ook vrijwilligers actief bezig met de route. Zo rijden er vandaag meerdere ‘uitpijlers’ een gedeelte van het parcours. In de buurt van Zuidschermer ontmoet Sibel de 72-jarige Adrie Nilessen op de fiets. Hij laat Sibel zien waar een goede uitpijler op let en hoe belangrijk werk het is.