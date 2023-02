Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat sportevenementen in de provincie vlekkeloos verlopen

In de nieuwe serie Kampioenen gaat NH Nieuws op zoek naar de verhalen achter de deelnemers aan de vele sportevenementen in onze provincie. Maar niet alleen de deelnemers zijn kampioenen, ook de talloze vrijwilligers bij de evenementen verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. In deze tweede aflevering spreken we met enkele vrijwilligers over waarom zij zo graag meehelpen.

"Als je achter de geraniums gaat zitten, dan doe je niks meer", legt vrijwilliger Ad de Lange uit tijdens het slepen van hekken. In het magazijn van Le Champion in Alkmaar is het een drukke boel. Sportevenement Groet uit Schoorl Run is net afgelopen en het is aan deze groep vrijwilligers om alle spullen weer netjes op te bergen. "En daarna gaan we weer inpakken voor de Zandvoort Light Walk."

Iets terugdoen

Bij dit evenement in Zandvoort werken er wel honderd vrijwilligers mee. "Hekken moeten worden neergezet, spandoeken opgehangen, tenten opgebouwd", somt vrijwilliger Ike Aubel op. Kortom, er is nog een hoop te doen. "Het liefst had ik zelf meegewandeld", geeft Aubel toe. Maar haar lichaam laat dat helaas niet meer toe. "Maar hoe fijn is het dat ik er toch bij kan zijn."

Aubel begon met wandelen in 2008. Toentertijd had ze veel last van haar reuma en ze dreigde zelfs arbeidsongeschikt te worden. "Toen ben ik gaan wandelen en dat gaf me zo veel kracht." Die kracht wil ze nu inzetten om iets terug te doen voor de maatschappij, bijvoorbeeld door het vrijwilligerswerk bij Le Champion.